Написать приложение обмена данными с терминалом Quik

1. Есть торговый терминал QUIK

- это сайт разработчика https://arqatech.com/ru/products/quik/

- это форум, связанный с этим продуктом https://forum.quik.ru/

- скачать на сайте брокера https://www.finam.ru/howtotrade/quik/

- документация: https://arqatech.com/ru/support/files/

2. Десктопный торговый терминал QUIK принимает биржевые данные от

сервера QUIK. Эти данные могут быть экспортированы в сторонние программы

различными способами: DDE, ODBC, через связку с DLL, через файлы csv и

тп.

3. В терминале есть "источники данных" (например, "количество заявок на

продажу"). В терминале потоки существуют в виде таблицы или графика.

Поток данных может быть экспортирован.

4. Задача: взять любой из потоков данных и сравнить его с другим потоком.

Вид: форма (или дашборд) на котором можно было выбрать из списка

потоков нужный (например, "количество сделок на покупку") и сравнить

значения со значениями из другого потока. Возможность ввести в поле

значение, которые "мы ждем" (например, 10 %). Когда разница между первым

и вторым значениями достигает 10 % срабатывает сигнал.

Результат:

1. Простой дашборд или форма

2. Список инструментов (по любому идентификатору).

3. Выпадающий или какой угодно удобный список потоков данных.

4. Поля ввода числа, которое нам необходимо получить, как разницу между цифрами сравниваемых потоков данных.

5. Динамически изменяемые индикаторы выбранных потоков (цифра).

6. Сигнал.

Пожалуйста, указывайте в отклике примерные цены и сроки.