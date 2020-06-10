Добрый день! Нужен 1 разработчик, который реализует файл для Window 10, который должен получать определённую информацию о ПК и отправлять на сервер. Мы сервис WinToWinMoney Пользователи ...
Создать плагин для Archicad
Надо раскидать сварные швы аддоном.
Есть специалист архитектор который может детально объяснить что делается в системе и требует автоматизации.
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