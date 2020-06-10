Создать плагин для Archicad

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Закрыт1 заявка679 просмотров

Надо раскидать сварные швы аддоном.

Есть специалист архитектор который может детально объяснить что делается в системе и требует автоматизации. 

ArchiCAD
5 лет назад
hedinant
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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