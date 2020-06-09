Нужно создать программу на python, сделать блок-схемы для Модели стоянки маршрутного такси, а так же описание к ним. От 1.5к до 2к. Более подробно обсудим в лс
Прикладное програмирование. Обработка прайс-листа.
Необходимо на удобоваримом языке программирования написать декстопный модуль (программу), реализующая следующие цели и задачи.
Существует прайс-лист, содержащий 10 страниц по 1000 строк. есть массив ячеек, в которых шаблонным образом задается способ получения (обновления цены) - сайт, прайс ворд на емаил, прайс эксел на емаил, запрос на емаил.
Программа должна автоматически по алгоритму (раз в минуту/день/год либо в ручном запуске) парсить и загружать в таблицу данные.
При этом, если с сайта забирать цены труда не составляет (это, грубо говоря, на php, к примеру, 7 строчек кода), то вот с емаилом возможны некоторые трудности.
Программа шлет шаблон запроса (шаблоны естественно мы сами прописываем - текст), получает ответ. Если это данные, которые содержатся в теле письма, то прямо из письма забирает данные, если это ворд или эксель, то грузит в специальную папку (опять же создание папок по месяцам, и сортировка выгрузки туда по месяцам - на программе) эти файлы, и оттуда подбирает данные.
Это первый глобальный модуль.
Второй модуль.
Должен давать возможность запрашивать по произвольным адресам (массив адресов, и шаблон запроса (тест) - задаем мы) информацию (прайс, данные, и т.д.), которую в итоге в виде копий ответов, или файлов должен сгружать в определенное место. Т.е. без забора данных.
Третий модуль.
Выгрузка ценовых данных в разные форматы для подготовки выгрузки в ИМ, построенном на одной из ЦМС. При этом модуль должен подготавливать файлы, и самостоятельно их грузить (ручная команда, или по шаблону). Выгрузка нужна в форматы основных ЦМС, плюс форматы маркеплейсов типа Я.Маркет/Беру/Озон/Амазон и т.д. Плюс выгрузка в 1с.
При выборе исполнителя в обязательно порядке исполнитель нам передает свои паспортные и иные данные, необходимые для составления договора о передаче (отчуждении) исключительного права (авторского).
Выбранный исполнитель так же должен быть готов осуществлять сопровождение и доработку продукта на протяжении минимум 3 лет. Это по отдельному договору, за отдельную плату.
Я понимаю, что это и не полное ТЗ, и будет масса вопросов, и возможно что-то крайне тяжело реализуемо, поэтому жду в личку вопросы и свои предложения.
При оставлении своего предложения в тендер просим указывать следующие данные:
- реальные сроки
- полную стоимость
- опыт (портфолио, или ссылку на него, если оно размещено не тут)
- язык программирования, на котором планируется разработка
- согласие на подписания соглашения "о передаче авторских прав"
Без сроков и стоимости предложения не рассматриваются.
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