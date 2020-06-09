C# FreeRDP

Добрый день

Нужно сделать простой демо проект с приминением FreeRDP в .NET C# WinForms

Есть такой проект в открытом доступе - https://github.com/anbukart/FreeRdp_Winforms

Он рабочий, но ввод с клавиатуры работает только в полноэкранном режиме

Так же есть два проект от создателей FreeRDP

Для .NET C#, проект по видимому заброшен и не работает из коробки - https://github.com/FreeRDP/FreeRDP-Sharp

Проект актуальный и активно разрабатывается на С++ - https://github.com/FreeRDP/FreeRDP

Возможно надо собрать из последних C++ исходников проекта FreeRDP необходимые DLL и подключить их в наш демо проект по примеру проекта FreeRdp_Winforms

Нужна реализация в .NET C# таких нативных функций из DLL:

Подключение к RDP серверу

Отключение от RDP сервера

Переключение в полноэкранный режим

Перенаправление дисков

Все эти основные функции реализованы в проекте FreeRdp_Winforms

Нужен человек, который уже работал с RDP и имеет хороший опыт сборки C++ проектов

Сроки в неделю не подходят. Кто разбирается, тот сделает за пол дня - день