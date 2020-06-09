Имеются пространственные данные в 70к наблюдений Нужно применить на эти данные алгоритмы кластеризации dbscan и "Livehoods clustering" с возможностью дальнейшей визуализации (нанесение на карту) Для реализации наличествует набор инструментов на питоне ...
C# FreeRDP
Добрый день
Нужно сделать простой демо проект с приминением FreeRDP в .NET C# WinForms
Есть такой проект в открытом доступе - https://github.com/anbukart/FreeRdp_Winforms
Он рабочий, но ввод с клавиатуры работает только в полноэкранном режиме
Так же есть два проект от создателей FreeRDP
Для .NET C#, проект по видимому заброшен и не работает из коробки - https://github.com/FreeRDP/FreeRDP-Sharp
Проект актуальный и активно разрабатывается на С++ - https://github.com/FreeRDP/FreeRDP
Возможно надо собрать из последних C++ исходников проекта FreeRDP необходимые DLL и подключить их в наш демо проект по примеру проекта FreeRdp_Winforms
Нужна реализация в .NET C# таких нативных функций из DLL:
Подключение к RDP серверу
Отключение от RDP сервера
Переключение в полноэкранный режим
Перенаправление дисков
Все эти основные функции реализованы в проекте FreeRdp_Winforms
Нужен человек, который уже работал с RDP и имеет хороший опыт сборки C++ проектов
Сроки в неделю не подходят. Кто разбирается, тот сделает за пол дня - день
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