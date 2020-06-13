Парсер страниц

Нужно написать простенький софт.

У меня есть база с адресами страниц сайтов (в ней примерно 150 тыс. страниц разных сайтов). Мне нужно отобрать из этих 150 тыс. страниц те страницы, в коде которых встречается нужный мне текст.

Все страницы разных сайтов, поэтому поддержка прокси и разных юзерагентов не нужна. Но юзерагент должен быть всё-равно реального браузера + нужна многопоточность, чтобы эти 150 тыс. страниц не неделю обрабатывались.