Парсер страниц

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка200 просмотров

Нужно написать простенький софт.

У меня есть база с адресами страниц сайтов (в ней примерно 150 тыс. страниц разных сайтов). Мне нужно отобрать из этих 150 тыс. страниц те страницы, в коде которых встречается нужный мне текст.

Все страницы разных сайтов, поэтому поддержка прокси и разных юзерагентов не нужна. Но юзерагент должен быть всё-равно реального браузера + нужна многопоточность, чтобы эти 150 тыс. страниц не неделю обрабатывались.

5 лет назад
6nickes9
Николай 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$15
1 день
Всё отлично, работаем не первый раз. Дмитрий быстро написал нужный софт. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оплата как всегда без задержек.

Заявки фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад

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