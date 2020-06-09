Atmel Studio( freertos ) и proteus. Задание

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Для учебного стендаНТЦ-31.100 на базе микроконтроллера ATmega128 управление огнём, бегущим «туда и

обратно» по светодиодам ДСИ1 – ДСИ10, скорость которого регулируется

посредством клавиатуры таким образом, что клавише « 1 » соответствует «первая скорость»,

клавише « 2 » – «вторая скорость», клавише « 3 » – «третья скорость» и т.д.

Задачу решать в контексте операционной системы FreeRTOS, где один поток

отвечает за контроль состояния клавиатуры, второй – за «бегущий огонь»

Нужно сделать к 09.06.2020 к ночи.

5 лет назад
guest_1591627359263
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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