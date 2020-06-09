Atmel Studio( freertos ) и proteus. Задание

Добрый день!Требуется шаблон под зеннопостер для мамбы.Суть - в мамбе есть «объявления».Задача: постинг объявления по определённому городу с поддержкой рандомизации, возможно прокси и каптчи (там гугл капча), если это потребуется. Объявление требует так же клика по ...