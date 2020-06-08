Добрый день! Требуется создать парсера бота, который будет сканировать сайт, и когда в определённых разделах сайта будет появляться новый блок, будет отправлять сообщение в телеграмме, у бота должны быть функции: • Подписка ...
Скрипт для иллюстратор
Доброго дня!
Нужен скрипт который готовое векторное изображение состоящее из 20-35 цветов каждый сектор пронумерует (добавит цифры в каждый сектор) нужного размера (от и до) в зависимости от размера сектора.
А также сможет выдать объем в см2 каждого цвета и его цветовое значение из заданной палитры.
Файлы для примера прикрепил.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно написать обучающее приложение (изощренный код не нужен, нужен простой рабочий код) можно написать его на Python, C# и C++. Приоритетная среда разработки: PyCharm Данные приложения отображаются в графическом интерфейсе (или на формах), куда они ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
Для учебного стендаНТЦ-31.100 на базе микроконтроллера ATmega128 управление огнём, бегущим «туда и обратно» по светодиодам ДСИ1 – ДСИ10, скорость которого регулируется посредством клавиатуры таким образом, что клавише « 1 » соответствует «первая скорость», ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Тех.задание в файле Готов выслушать вашу цену.Закрыт5 лет назад
- $5
Необходимо сделать сборку браузера, на базе Firefox или Chrome, портативной версии. В сборку нужно "зашить" пароли от определенных сайтов, что бы сотрудник мог скачать сборку и работать с порталами не зная логина ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать программу определяющую каким днём недели был день после 100000 минут после вашего дня рождения.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны переходы по новым IP Понятная инструкция Гарантия результатаЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать графики из базы данных программы Staffcop (БД PostgreSQL) в MS Power-BI. Это отчет о работе сотрудника за неделю. Для каждого сотрудника генерируется отдельный отчет. Необходимо еженедельно ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день!Требуется шаблон под зеннопостер для мамбы.Суть - в мамбе есть «объявления».Задача: постинг объявления по определённому городу с поддержкой рандомизации, возможно прокси и каптчи (там гугл капча), если это потребуется. Объявление требует так же клика по ...Закрыт5 лет назад