Скрипт для иллюстратор

Доброго дня!

Нужен скрипт который готовое векторное изображение состоящее из 20-35 цветов каждый сектор пронумерует (добавит цифры в каждый сектор) нужного размера (от и до) в зависимости от размера сектора.

А также сможет выдать объем в см2 каждого цвета и его цветовое значение из заданной палитры.

Файлы для примера прикрепил.