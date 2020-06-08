Написать простое приложение(Python/c++/C#)

Нужно написать обучающее приложение (изощренный код не нужен, нужен простой рабочий код) можно написать его на Python, C# и C++. Приоритетная среда разработки: PyCharm

Данные приложения отображаются в графическом интерфейсе (или на формах), куда они загружаются из внешних файлов, содержащих (картинки, ролики, короткие теоретические материалы, вопросы, ответы теста и т.п.) Если для программирования выбран язык Python, то для создания интерфейса можно использовать как уже известную библиотеку tkinter, так и любые другие графические библиотеки и фреймворки (PyQt, WxPython, Pygame).

Инструкции по разработке

2) Изучение предметной области, подбор необходимого материала. Обучающая программа должна состоять из теории (лекции) и практики (тестовые задания). Подготовьте текстовые, графические теоретические материалы и контрольные задания к ним.

3) Проектирование структуры разделов. Желательно наличие дополнительного материала к каждому разделу, например, интересные факты, постановка опытов, оригинальные примеры. Но не перегружайте окна текстом и графикой. Дополнительные материалы не обязательно должны выводиться в то же самое окно, что и основная теория.

4) Оформление учебного курса. В первую очередь создайте интерактивное содержание. Каждую тему озаглавьте и разместите на отдельной странице. Сделайте ссылки (кнопки) на дополнительный материал и практические задания.

5) Вывод результатов тестирования (выполнения заданий). Не забудьте о возможности выставления оценок (привычнее всего 5-балльная система оценивания, причём оценка 1, как правило, не выставляется, дополнительно можно выдавать процент правильных ответов по отношению к их общему числу). Они должны записываться в отдельный файл (можно в виде строк в обычном текстовом файле) вместе с персональными данными учащегося (имя, группа), которые могут запрашиваться как при входе в приложение (на стартовом экране), так и при запуске тестирования или запроса на сохранение.

Требования к программе

1) При запуске программы должна появляться заставка – окно с графическим изображением, соответствующим выбранной предметной области, информацией об авторе и кнопкой «Далее» (возможны варианты: «Старт», «Запуск», «Начать», «Войти», «Поехали»). Дополнительно может быть размещён заголовок или название приложения, мотивационный текст, анимированный персонаж и т.п.

2) После нажатия на кнопку «Далее» должно появляться окно с предложением выбрать урок (лекцию) из списка предложенных (не менее 5) и перейти к изучению материала или пройти проверку знаний (тест). Реализовать выбор можно с помощью меню (вкладок, закладок, меток, кнопок, картинок, переключателей и т.п.).

3) При выборе пользователем опции «Пройти обучение» (или клике на метке или значок лекции) на экране должна отобразиться теоретическая информация в виде текста, графики, элементов анимации. Можно сделать знакомство с теорией интерактивным.

4) При выборе опции «Проверка знаний» (или клике на метке или кнопке «Тест») у пользователя нужно запросить идентификационные данные (но можно сделать это и при старте приложения или перед выводом результатов), после того, как он их введет и нажмет на кнопку «Начать», нужно загрузить в форму первый вопрос (задание).

5) При тестировании на форме должна присутствовать кнопка «Далее». Можно сделать доступной для пользователя и кнопку «Назад», чтобы он мог проверить свои ответы и исправить их при необходимости. А также досрочно прервать тестирование, если поймет, что не готов к нему (например, при клике на кнопке «Меню», «Выйти из теста» или «Вернуться к обучению», как правило запрашивается подтверждение намерения пользователя, с целью исключения случайного нажатия).

6) При достижении последнего вопроса кнопка «Далее» должна смениться на «Закончить тест» («Завершить»). Нажатие на кнопку «Закончить тест» должно запустить подсчет результатов тестирования, вывод количества набранных баллов и сохранение результатов в файл. Число вопросов теста – от 10 до 15 (в зависимости от предмета).

7) Требование к дружественности интерфейса. Ваша обучающая программа должна быть проста в использовании и функциональна. Постарайтесь сделать ее таким образом, чтобы человек, даже плохо владеющий компьютерными технологиями, мог с легкостью пользоваться вашей программой, при этом получая желаемые знания.

Тематика по которой нужно сделать это приложение:

Программирование

- Парадигма

- Алфавит языка

- Типы данных

- Операторы

P.s Коментирование строк обязательно