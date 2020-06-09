Применение алгоритмов кластеризации на пространственные данные

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Имеются пространственные данные в 70к наблюдений

Нужно применить на эти данные алгоритмы кластеризации dbscan и "Livehoods clustering" с возможностью дальнейшей визуализации (нанесение на карту) 

Для реализации наличествует набор инструментов на питоне - https://scikit-learn.org/

Примеры с описанием алгоритмов: 

https://www.researchgate.net/publication/256038110_The_Livehoods_Project_Utilizing_Social_Media_to_Understand_the_Dynamics_of_a_City

https://www.researchgate.net/publication/330957730_Areas_of_Habitation_in_the_City_Improving_Urban_Management_based_on_Check-in_Data_and_Mental_Mapping

Python
5 лет назад
d_deyneko
Дмитрий 
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Никита
 
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