Парсер ВК, автокликер, накрутка.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки788 просмотров

Парсер по аудиозаписям Вконтакте, открытым и закрытым. Необходимо, чтобы программа могла собрать id всех пользователей, у кого добавлен аудио трек определенного артиста в аудиозаписи, так же с указанием количества добавленных треков заданного артиста в аудиозаписях у пользователя, . Необходимо, чтобы программа могла собрать информацию по всем артистам когда-либо выгружавшим треки вк (Российским и иностранным) с указанием общего количество добавлений треков каждого артиста ( сформировать рейтинг Аристов вк по количеству добавлений треков пользователями).

Возможно ли написание программы для накрутки прослушиваний трека вконтакте( не плейлиста)?

Прикрепляю пример рейтинга артистов вк по количеству добавлений их  треков в аудиозаписи пользователей..

5 лет назад
guest_15917138597218
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • C# FreeRDP

    Добрый день Нужно сделать простой демо проект с приминением FreeRDP в .NET C# WinForms Есть такой проект в открытом доступе - https://github.com/anbukart/FreeRdp_Winforms Он рабочий, но ввод с клавиатуры работает только в полноэкранном ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Применение алгоритмов кластеризации на пространственные данные

    Имеются пространственные данные в 70к наблюдений Нужно применить на эти данные алгоритмы кластеризации dbscan и "Livehoods clustering" с возможностью дальнейшей визуализации (нанесение на карту)  Для реализации наличествует набор инструментов на питоне ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно создать парсер бот на языке программирования Python

    $25

    Добрый день!  Требуется создать парсера бота, который будет сканировать сайт, и когда в определённых разделах сайта будет появляться новый блок, будет отправлять сообщение в телеграмме, у бота должны быть функции: • Подписка ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка бота ВК для логгирования удаляемых и редактируемых сообщени

    Здравствуйте, ищу программиста, готового разработать бота-логгера Задача бота: Он должен логировать удаление и редактирование сообщений ОТ ИМЕНИ СООБЩЕСТВА в диалогах группы и выдавать логи в личку определённого ВК аккаунта ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт для иллюстратор

    Доброго дня! Нужен скрипт который готовое векторное изображение состоящее из 20-35 цветов каждый сектор пронумерует (добавит цифры в каждый сектор) нужного размера (от и до) в зависимости от размера сектора.  А также сможет ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать простое приложение(Python/c++/C#)

    Нужно написать обучающее приложение  (изощренный код не нужен, нужен простой рабочий код) можно написать его на Python, C# и C++. Приоритетная среда разработки: PyCharm Данные приложения отображаются в графическом интерфейсе (или на формах), куда они ...

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Atmel Studio( freertos ) и proteus. Задание

    Для учебного стендаНТЦ-31.100 на базе микроконтроллера ATmega128 управление огнём, бегущим «туда и обратно» по светодиодам ДСИ1 – ДСИ10, скорость которого регулируется посредством клавиатуры таким образом, что клавише « 1 » соответствует «первая скорость», ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сборку браузера с определенными настроками

    $5

    Необходимо сделать сборку браузера, на базе Firefox или Chrome, портативной версии.  В сборку нужно "зашить" пароли от определенных сайтов, что бы сотрудник мог скачать сборку и работать с порталами не зная логина ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад