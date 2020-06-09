Добрый день Нужно сделать простой демо проект с приминением FreeRDP в .NET C# WinForms Есть такой проект в открытом доступе - https://github.com/anbukart/FreeRdp_Winforms Он рабочий, но ввод с клавиатуры работает только в полноэкранном ...
Парсер ВК, автокликер, накрутка.
Парсер по аудиозаписям Вконтакте, открытым и закрытым. Необходимо, чтобы программа могла собрать id всех пользователей, у кого добавлен аудио трек определенного артиста в аудиозаписи, так же с указанием количества добавленных треков заданного артиста в аудиозаписях у пользователя, . Необходимо, чтобы программа могла собрать информацию по всем артистам когда-либо выгружавшим треки вк (Российским и иностранным) с указанием общего количество добавлений треков каждого артиста ( сформировать рейтинг Аристов вк по количеству добавлений треков пользователями).
Возможно ли написание программы для накрутки прослушиваний трека вконтакте( не плейлиста)?
Прикрепляю пример рейтинга артистов вк по количеству добавлений их треков в аудиозаписи пользователей..
Заявки фрилансеров
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