Парсер ВК, автокликер, накрутка.

Парсер по аудиозаписям Вконтакте, открытым и закрытым. Необходимо, чтобы программа могла собрать id всех пользователей, у кого добавлен аудио трек определенного артиста в аудиозаписи, так же с указанием количества добавленных треков заданного артиста в аудиозаписях у пользователя, . Необходимо, чтобы программа могла собрать информацию по всем артистам когда-либо выгружавшим треки вк (Российским и иностранным) с указанием общего количество добавлений треков каждого артиста ( сформировать рейтинг Аристов вк по количеству добавлений треков пользователями).

Возможно ли написание программы для накрутки прослушиваний трека вконтакте( не плейлиста)?

Прикрепляю пример рейтинга артистов вк по количеству добавлений их треков в аудиозаписи пользователей..