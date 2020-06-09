Необходимо построить дорожную сеть города Читы в ArcGis. Данная дорожная сеть будет использоваться для решения задач в городе Чита в модуле Network Analyst, по типу поиск кратчайших маршрутов и подобного.
Модель стоянки маршрутного такси
Нужно создать программу на python, сделать блок-схемы для Модели стоянки маршрутного такси, а так же описание к ним.
От 1.5к до 2к.
Более подробно обсудим в лс
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