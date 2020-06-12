Нужно сделать 6 лабораторных работ по алгоритмам. Я приложил все задания + готовый пример лабораторной. Нужно выполнить 3, 4 лабораторную, и в файле с несколькими задачами с 1 по 4. Вариант задач 16, выполнить нужно ...
Онлайн помощь Windows Forms C#
Требуется онлайн помощь по экзамену с Windows Forms C#
Экзамен будет проходить 12.06.2020 с 8:30 до 10:00
В 8:30 я получу задания, скину их исполнителю и до 10:00 мне необходимо отправить решенные задачи.
Будет всего две задачи.
Пример задач, которые будут на экзамене:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо на удобоваримом языке программирования написать декстопный модуль (программу), реализующая следующие цели и задачи. Существует прайс-лист, содержащий 10 страниц по 1000 строк. есть массив ячеек, в которых шаблонным образом задается способ получения ...Закрыт5 лет назад
Нужно создать программу на python, сделать блок-схемы для Модели стоянки маршрутного такси, а так же описание к ним. От 1.5к до 2к. Более подробно обсудим в лсЗакрыт5 лет назад
Необходимо построить дорожную сеть города Читы в ArcGis. Данная дорожная сеть будет использоваться для решения задач в городе Чита в модуле Network Analyst, по типу поиск кратчайших маршрутов и подобного.Закрыт5 лет назад
Парсер по аудиозаписям Вконтакте, открытым и закрытым. Необходимо, чтобы программа могла собрать id всех пользователей, у кого добавлен аудио трек определенного артиста в аудиозаписи, так же с указанием количества добавленных треков заданного артиста в аудиозаписях ...Закрыт5 лет назад
Добрый день Нужно сделать простой демо проект с приминением FreeRDP в .NET C# WinForms Есть такой проект в открытом доступе - https://github.com/anbukart/FreeRdp_Winforms Он рабочий, но ввод с клавиатуры работает только в полноэкранном ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Имеются пространственные данные в 70к наблюдений Нужно применить на эти данные алгоритмы кластеризации dbscan и "Livehoods clustering" с возможностью дальнейшей визуализации (нанесение на карту) Для реализации наличествует набор инструментов на питоне ...Закрыт5 лет назад
- $25
Добрый день! Требуется создать парсера бота, который будет сканировать сайт, и когда в определённых разделах сайта будет появляться новый блок, будет отправлять сообщение в телеграмме, у бота должны быть функции: • Подписка ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, ищу программиста, готового разработать бота-логгера Задача бота: Он должен логировать удаление и редактирование сообщений ОТ ИМЕНИ СООБЩЕСТВА в диалогах группы и выдавать логи в личку определённого ВК аккаунта ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! Нужен скрипт который готовое векторное изображение состоящее из 20-35 цветов каждый сектор пронумерует (добавит цифры в каждый сектор) нужного размера (от и до) в зависимости от размера сектора. А также сможет ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад