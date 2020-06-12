Онлайн помощь Windows Forms C#

Требуется онлайн помощь по экзамену с Windows Forms C#

Экзамен будет проходить 12.06.2020 с 8:30 до 10:00

В 8:30 я получу задания, скину их исполнителю и до 10:00 мне необходимо отправить решенные задачи.

Будет всего две задачи.

Пример задач, которые будут на экзамене: