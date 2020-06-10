Файл для Windows

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Закрыт1 заявка480 просмотров

Добрый день!

Нужен 1 разработчик, который реализует файл для Window 10, который должен получать определённую информацию о ПК и отправлять на сервер.

Мы сервис WinToWinMoney

Пользователи зарабатывают на нашем сервисе помогая собирать информацию для различных мировых и СНГ брендов, такие как BMW, Alfa Bank, AIC, OMD и другие.

Цель - показывать более нативную и действительно полезную рекламу для пользователей.

Если вы можете реализовать задуманное и Вам нужна более подробная информация, то скорее пишите свои контакты и вопросы.

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5 лет назад
guest_15917999300878
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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