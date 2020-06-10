Консультация по pycharm

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки459 просмотров

делаю курсовую, нужен кто то кто хорошо разбирается чтобы я мог задать нужные вопросы. общий концепт мне понятен, поэтому они будут больше справочные вроде - как поменять фон ячейки таблицы, как открыть новое окно и т.д.

всего их будет ну не знаю сколько, может штук 10-20. 

заплачу 2500 за консультацию.

важно - нужен специалист ХОРОШО знающий питон. то есть чтобы он сам не разбирался по нету, а мог быстро и логично подсказать.

Python
5 лет назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Марат
 
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Андрей
 
23 года
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Был
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