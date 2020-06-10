Добрый день, необходимо разработать конфигуратор/калькулятор, для последующей интеграции на сайт. Аналогичный конфигуратору здесь: https://www.astron.biz/en/configure-your-building/ Бюджет и сроки обсуждаются. В наличии только Excel модель с расчетами, которую нужно превратить в онлайн/web версию.
Консультация по pycharm
делаю курсовую, нужен кто то кто хорошо разбирается чтобы я мог задать нужные вопросы. общий концепт мне понятен, поэтому они будут больше справочные вроде - как поменять фон ячейки таблицы, как открыть новое окно и т.д.
всего их будет ну не знаю сколько, может штук 10-20.
заплачу 2500 за консультацию.
важно - нужен специалист ХОРОШО знающий питон. то есть чтобы он сам не разбирался по нету, а мог быстро и логично подсказать.
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