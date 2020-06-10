Консультация по pycharm

делаю курсовую, нужен кто то кто хорошо разбирается чтобы я мог задать нужные вопросы. общий концепт мне понятен, поэтому они будут больше справочные вроде - как поменять фон ячейки таблицы, как открыть новое окно и т.д.

всего их будет ну не знаю сколько, может штук 10-20.

заплачу 2500 за консультацию.

важно - нужен специалист ХОРОШО знающий питон. то есть чтобы он сам не разбирался по нету, а мог быстро и логично подсказать.