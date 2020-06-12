Задача: нужен какой-то инструмент (скорее всего придется написать расширение для хром) чтобы подсвечивать цифру из исходного кода pinterest. Вот так выглядит лента: http://prntscr.com/symviy В исходном коде у каждого поста в ленте есть параметр "saves" http://prntscr.com/symw9p Мне бы ...
Программист-разработчик ASP.NET С#
Компания ищет программиста на удаленную работу для разработки собственного ПО. В бюджете указана ориентировочная мотивация за месяц
работы. Итоговое предложение по з.п. будет озвучено исходя из вашего
опыта и только после общения с руководителем.
Обязанности:
Писать код, брать на себя реализацию сложных и нестандартных задач;
Участвовать в проектировании архитектуры продуктов;
Проектировать и проводить рефакторинг;
Работа с чужим кодом в рамках проектов;
Проводить code-review.
Требования:
Опыт разработки коммерческого ПО не менее 5 лет;
Уверенное знание технологий ООП;
Опыт использования библиотеки FireDAC
Обязательно иметь опыт разработки на DevExpress VCL;
Опыт использования систем контроля версий (Git. SVN);
Опыт разработки многопоточных приложений;
Опыт работы и проектирования реляционных баз данных (используем MSSQL (Azure));
Опыт проектирования и разработки пользовательских интерфейсов.
Опыт организации процесса разработки;
Умение работать в команде, давать обратную связь.
Временная разница по МСК +- 3 часа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
НА ЛЮБОМ ВАШЕМ ЯЗЫКЕ .Все в программе рассписать что б я смог обьяснить на защите 1.Служба, которая следит за объемом свободной памяти на компьютере. В файле отчета службой фиксируются моменты времени, когда объем свободной памяти ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для операционного устройства разработайте алгоритм выполнения заданной операции. Алгоритм представьте в виде содержательных и закодированных граф схем. Варианты заданий возьмите из файла «Задание на КП по ОРГ ЭВМ»? УМHОЖЕHИЕ. Опеpация выполняется по алгоpитму умножения чисел ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
1) В реляционной БД (PostgeSQL) создать таблицу Students – студенты ID | NAME | passport 2) Создать CRUD-API. Предусмотреть проверку на уникальность паспорта. 3)Предоставить инструкцию по развертыванию ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день ! Ищу специалиста который способен написать программу под viber (пк), задача программы автоматически отвечать на сообщения, осуществляетлять рассылку по по базк номеров, сбор оценоу и отзывов. Мне нужна точная ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Написать программу на qbasic. Необходимо чтобы она 1. читала исходный текст из внешнего символьного файла. 2. результат выполнения программы выводила в новый символьный файл и/или на консоль. Главаня задача: Определить сколько раз в ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Найти или создать макрос для Outlook 2016, который будет не задерживать отправку всех сообщений на определенное время, как это имеет место быть в штатной возможности программы, а - отправляет письма из папки "исходящие" по определенному ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт5 лет назад
1. Есть торговый терминал QUIK - это сайт разработчика https://arqatech.com/ru/products/quik/ - это форум, связанный с этим продуктом https://forum.quik.ru/ - скачать на сайте брокера https://www.finam.ru/howtotrade/quik/ - документация: ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $35
делаю курсовую, нужен кто то кто хорошо разбирается чтобы я мог задать нужные вопросы. общий концепт мне понятен, поэтому они будут больше справочные вроде - как поменять фон ячейки таблицы, как открыть новое окно и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо разработать конфигуратор/калькулятор, для последующей интеграции на сайт. Аналогичный конфигуратору здесь: https://www.astron.biz/en/configure-your-building/ Бюджет и сроки обсуждаются. В наличии только Excel модель с расчетами, которую нужно превратить в онлайн/web версию.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад