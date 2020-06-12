Программист-разработчик ASP.NET С#

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки722 просмотра

Компания ищет программиста на удаленную работу для разработки собственного ПО. В бюджете указана ориентировочная мотивация за месяц

работы. Итоговое предложение по з.п. будет озвучено исходя из вашего

опыта и только после общения с руководителем.

Обязанности:

Писать код, брать на себя реализацию сложных и нестандартных задач;

Участвовать в проектировании архитектуры продуктов;

Проектировать и проводить рефакторинг;

Работа с чужим кодом в рамках проектов;

Проводить code-review.

Требования:

Опыт разработки коммерческого ПО не менее 5 лет;

Уверенное знание технологий ООП;

Опыт использования библиотеки FireDAC

Обязательно иметь опыт разработки на DevExpress VCL;

Опыт использования систем контроля версий (Git. SVN);

Опыт разработки многопоточных приложений;

Опыт работы и проектирования реляционных баз данных (используем MSSQL (Azure));

Опыт проектирования и разработки пользовательских интерфейсов.

Опыт организации процесса разработки;

Умение работать в команде, давать обратную связь.

Временная разница по МСК +- 3 часа.

ASP.NETGit
5 лет назад
Sergey_Dorf
Сергей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
52 года
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
71 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать расширение для chrome чтобы подсвечивать переменную

    Задача: нужен какой-то инструмент (скорее всего придется написать расширение для хром) чтобы подсвечивать цифру из исходного кода pinterest. Вот так выглядит лента: http://prntscr.com/symviy В исходном коде у каждого поста в ленте есть параметр "saves" http://prntscr.com/symw9p Мне бы ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа для курсовой работы,не сложная на удобном для вас языке

    $10

    НА ЛЮБОМ ВАШЕМ ЯЗЫКЕ .Все в программе рассписать что б я смог обьяснить на защите 1.Служба, которая следит за объемом свободной памяти на компьютере. В файле отчета службой фиксируются моменты времени, когда объем свободной памяти ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Содержательный граф

    Для операционного устройства разработайте алгоритм выполнения заданной операции. Алгоритм представьте в виде содержательных и закодированных граф схем. Варианты заданий возьмите из файла «Задание на КП по ОРГ ЭВМ»? УМHОЖЕHИЕ. Опеpация выполняется по алгоpитму умножения чисел ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реализовать REST API на Java (CRUD) к БД

    1) В реляционной БД (PostgeSQL) создать таблицу Students – студенты  ID | NAME | passport 2) Создать CRUD-API. Предусмотреть проверку на уникальность паспорта. 3)Предоставить  инструкцию по развертыванию ...

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Автоответчик сообщений для Viber на пк

    Добрый день ! Ищу специалиста который способен написать программу под viber (пк), задача программы автоматически отвечать на сообщения, осуществляетлять рассылку по по базк номеров, сбор оценоу и отзывов.  Мне нужна точная ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Qbasic Определить сколько раз встречается КАЖДАЯ буква англ алфавита

    $100

    Написать программу на qbasic. Необходимо чтобы она 1. читала исходный текст из внешнего символьного файла. 2. результат выполнения программы выводила в новый символьный файл и/или на консоль. Главаня задача: Определить сколько раз в ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макрос для Outlook

    $10

    Найти или создать макрос для Outlook 2016, который будет не задерживать отправку всех сообщений на определенное время, как это имеет место быть в штатной возможности программы, а - отправляет письма из папки "исходящие" по определенному ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать приложение обмена данными с терминалом Quik

    1. Есть торговый терминал QUIK - это сайт разработчика https://arqatech.com/ru/products/quik/ - это форум, связанный с этим продуктом https://forum.quik.ru/ - скачать на сайте брокера https://www.finam.ru/howtotrade/quik/ - документация: ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация по pycharm

    $35

    делаю курсовую, нужен кто то кто хорошо разбирается чтобы я мог задать нужные вопросы. общий концепт мне понятен, поэтому они будут больше справочные вроде - как поменять фон ячейки таблицы, как открыть новое окно и ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка приложения для интеграции на сайт

    Добрый день, необходимо разработать конфигуратор/калькулятор, для последующей интеграции на сайт. Аналогичный конфигуратору здесь: https://www.astron.biz/en/configure-your-building/ Бюджет и сроки обсуждаются. В наличии только Excel модель с расчетами, которую нужно превратить в онлайн/web версию.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад