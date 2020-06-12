Программист-разработчик ASP.NET С#

Компания ищет программиста на удаленную работу для разработки собственного ПО. В бюджете указана ориентировочная мотивация за месяц

работы. Итоговое предложение по з.п. будет озвучено исходя из вашего

опыта и только после общения с руководителем.

Обязанности:

Писать код, брать на себя реализацию сложных и нестандартных задач;

Участвовать в проектировании архитектуры продуктов;

Проектировать и проводить рефакторинг;

Работа с чужим кодом в рамках проектов;

Проводить code-review.

Требования:

Опыт разработки коммерческого ПО не менее 5 лет;

Уверенное знание технологий ООП;

Опыт использования библиотеки FireDAC

Обязательно иметь опыт разработки на DevExpress VCL;

Опыт использования систем контроля версий (Git. SVN);

Опыт разработки многопоточных приложений;

Опыт работы и проектирования реляционных баз данных (используем MSSQL (Azure));

Опыт проектирования и разработки пользовательских интерфейсов.

Опыт организации процесса разработки;

Умение работать в команде, давать обратную связь.

Временная разница по МСК +- 3 часа.