1) В реляционной БД (PostgeSQL) создать таблицу Students – студенты ID | NAME | passport 2) Создать CRUD-API. Предусмотреть проверку на уникальность паспорта. 3)Предоставить инструкцию по развертыванию ...
Содержательный граф
Для операционного устройства разработайте алгоритм выполнения заданной операции. Алгоритм представьте в виде содержательных и закодированных граф схем. Варианты заданий возьмите из файла «Задание на КП по ОРГ ЭВМ»? УМHОЖЕHИЕ. Опеpация выполняется по алгоpитму умножения чисел в дополнительном коде со стаpших pазpядов множителя пpи сдвиге впpаво множимого путем с одним корректирующим [1, c.119-121; 2, c.202-205; 5, c.94-95; 8, c.99-101 9, с.173-179]. При нулевом значении разряда множителя такт суммирования пропускается. Пеpвый опеpанд - множимое, втоpой - множитель. Результат формируется в 8-ми разрядной сетке и помещается в пару смежных ячеек памяти с четным и нечетным адресами. ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АВТОРА!!
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