Разработать расширение для chrome чтобы подсвечивать переменную

Задача: нужен какой-то инструмент (скорее всего придется написать расширение для хром) чтобы подсвечивать цифру из исходного кода pinterest. Вот так выглядит лента: http://prntscr.com/symviy В исходном коде у каждого поста в ленте есть параметр "saves" http://prntscr.com/symw9p Мне бы как-то видеть сходу\высвечивать у какого поста какое количество saves, чтобы не переключаться в исходный код, каждый раз. Предлагайте вашу цену и сроки. Заранее спасибо.