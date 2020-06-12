Разработать расширение для chrome чтобы подсвечивать переменную

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Закрыт3 заявки798 просмотров

Задача: нужен какой-то инструмент (скорее всего придется написать расширение для хром) чтобы подсвечивать цифру из исходного кода pinterest. Вот так выглядит лента: http://prntscr.com/symviy В исходном коде у каждого поста в ленте есть параметр "saves" http://prntscr.com/symw9p Мне бы как-то видеть сходу\высвечивать у какого поста какое количество saves, чтобы не переключаться в исходный код, каждый раз. Предлагайте вашу цену и сроки. Заранее спасибо.

5 лет назад
werewolph
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