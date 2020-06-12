Программа для курсовой работы,не сложная на удобном для вас языке

НА ЛЮБОМ ВАШЕМ ЯЗЫКЕ .Все в программе рассписать что б я смог обьяснить на защите 1.Служба, которая следит за объемом свободной памяти на компьютере. В файле отчета службой фиксируются моменты времени, когда объем свободной памяти меньше заданного порогового значения. Интервал времени между измерениями объема свободной памяти и значения порога задаются из клиентской программы. В клиентском приложении предусмотреть возможность просмотра графика загруженность за заданный промежуток времени. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН КОД ПРОГРАММЫ