Для операционного устройства разработайте алгоритм выполнения заданной операции. Алгоритм представьте в виде содержательных и закодированных граф схем. Варианты заданий возьмите из файла «Задание на КП по ОРГ ЭВМ»? УМHОЖЕHИЕ. Опеpация выполняется по алгоpитму умножения чисел ...
Программа для курсовой работы,не сложная на удобном для вас языке
НА ЛЮБОМ ВАШЕМ ЯЗЫКЕ .Все в программе рассписать что б я смог обьяснить на защите 1.Служба, которая следит за объемом свободной памяти на компьютере. В файле отчета службой фиксируются моменты времени, когда объем свободной памяти меньше заданного порогового значения. Интервал времени между измерениями объема свободной памяти и значения порога задаются из клиентской программы. В клиентском приложении предусмотреть возможность просмотра графика загруженность за заданный промежуток времени. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН КОД ПРОГРАММЫ
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