Создать похожую работу

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Закрыт2 заявки825 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

для ПО Viber Desktop .

Функционал автоответчика:

1. Ответ на сообщение, содержащее ключевую фразу или слово.

2. Рассылка уведомлений (цепочки уведомлений) по определенной базе номеров.

3. Принятие сообщений как личным так и в общий чат.

Пример работы

5 лет назад
guest_15919113415205
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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Никита
 
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