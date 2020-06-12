Ошибка компиляции на стартовых этапах создания медиа-плеера. Видимо я неправильно встариваю модуль javafx sdk или еще что.... Про ошибки на указанных линиях я в курсе, например про ошибку с путем файла или с обьектом ...
Создать похожую работу
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
для ПО Viber Desktop .
Функционал автоответчика:
1. Ответ на сообщение, содержащее ключевую фразу или слово.
2. Рассылка уведомлений (цепочки уведомлений) по определенной базе номеров.
3. Принятие сообщений как личным так и в общий чат.
Пример работы
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