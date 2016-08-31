Новый site

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки240 просмотров
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нужен человек, который бы имел опыт разработки сайта с нуля

https://docs.google.com/document/d/1WiEhIDgcri7NDhwzkwJwdE2KRF8q_w73UEzSMo9JY0Q/edit

обязательно выполнить проект на битрикс.

важно из ТЗ определить список доступных модулей 

и тех которые будут дописываться собственноручно.

пишите полную стоимость разработки в своем предложении.

7 лет назад
w18790k3r
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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