Новый site

Добрый день! В приложении список правок. Смотрите внимательно жду от вас заявок В заявке указывайте цену за все работы сайт - http://goo.gl/ZPXGFb Плюс добавленные товары в категорию не не отображаются. если перейти по ссылке в категорию - пишет какуюто ошибку Сроки - ...