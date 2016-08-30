Яндекс-карта на сайт UCOZ с дополнительными решениями

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Читайте, пожалуйста, внимательно: 

Необходимо встроить Яндекс карту или 2ГИС-ккарту на сайт www-w.ru (сайт сделан на конструкторе Ucoz). Это мы можем сделать и сами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ГЛАВНОЕ: 

Каждый пользователь сайта должен иметь возможность поставить отметку на карте, на любом магазине, кафе или другом предприятии сферы торговли и услуг. Помимо отметки, посетитель может написать отзыв о данном предприятии. Либо жалобу, которая будет автоматически передаваться в Интернет-приёмную соответствующего ведомства. 

Последний пункт (автоматическая передача жалобы) под вопросом, но всё остальное – карты, отметки (время, дата, отзыв) должно быть реализовано обязательно. 

Предлагайте свой бюджет, будем рады сотрудничать.

7 лет назад
igorek1234
Ников 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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