Исключенние трафика из Аналитики

Задача: нужно исключить трафик с 2 офисных компьютеров. Применение фильтра по ip показало, что такой же ip есть еще минимум у одного заказчика - из аналитики удаляется инф. о его посещениях и данные о транзакциях, которые терять бы не хотелось.

Решение:

Сделать отдельную страницу на сайте, где написать функцию, которая будет записывать в куки специальный параметр (любой)

Ссылку на эту страницу дать только тем, чьи посещения вы хотите исключить

В GTM или с помощью разработчика при каждом посещении сайта проверять наличие этой куки, и если она есть, записывать его в custom dimension (его нужно создать в ГА, типа ползователь)

Создать в нужном представлении фильтр, который исключает только custom dimension с нужным параметром

От исполнителя требуется выполнение 4 шагов описанных выше.