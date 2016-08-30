Исключенние трафика из Аналитики

Сайт - http://irobot-tbk.ru/ 1. Оформление заказа - при пересчете количества оно не обновляется в шапке сайта, Нужно связать события. 2. В оформлении заказа удалить шаг "подтверждение заказа". После нажатия "Оформить заказ" - сразу вылетает уведомление, что ...
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Задача: нужно исключить трафик с 2 офисных компьютеров. Применение фильтра по ip показало, что такой же ip есть еще минимум у одного заказчика - из аналитики удаляется инф. о его посещениях и данные о транзакциях, которые терять бы не хотелось.
Решение:
- Сделать отдельную страницу на сайте, где написать функцию, которая будет записывать в куки специальный параметр (любой)
- Ссылку на эту страницу дать только тем, чьи посещения вы хотите исключить
- В GTM или с помощью разработчика при каждом посещении сайта проверять наличие этой куки, и если она есть, записывать его в custom dimension (его нужно создать в ГА, типа ползователь)
- Создать в нужном представлении фильтр, который исключает только custom dimension с нужным параметром
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