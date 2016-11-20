little_zmeyka

Юлия little_zmeyka

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
14 часов назад
$40
10 баллов
4 года назад
Дизайн флаера и наклейки для подъездов/столбов
Спасибо большое Юлии за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Юлию как отличного порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Анна - единственный дизайнер, который сдал работу с первого раза без единой правки! Все сделано так, как я представляла. Внимательная, отзывчивая, с отличным вкусом. Рекомендую и буду обращаться дальше :-)
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az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Оптимизировать скорость загрузки сайта на WP
Все хорошо, рекомендую.
Работа проделана на "отлично", скорость загрузки сайта увеличена в 2 раза. По Page Speed получилось 99% для моб. версии и 79% для десктопов. Рекомендую и планирую обращаться еще!
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happymedesign
Наталия 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создание фирменного стиля (лого уже есть)
Юлия - отличный, честный и порядочный заказчик. Четкая постановка задачи. Всегда на связи. Спасибо за интересное задание и до новых проектов!
Главная цель заказа - получение всех необходимых элементов фирменного стиля - достигнута с помощью Натальи на 100%! Порадовал отличный выдержанный стиль, адекватное отношение к правкам, терпение и желание сделать все по-настоящему качественно. Мы получили все необходимые макеты и исходники, будем сотрудничать дальше!
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Almair
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная версия для armyclean.com.ua
Отличная постановка задачи - всегда на связи!)
Адекватный исполнитель, знающий свое дело на отлично. Спокойно относится к правкам, прислушивается к любым пожеланиям, постоянно на связи в скайпе. Будем продолжать сотрудничество.
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