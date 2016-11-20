little_zmeyka

Здравствуйте. Для существующего сайта нужно отрисовать: [list=1][*]Меню[*]Калькулятор подсчета услуги[*]Форму записи на тендер, которая будет размещена на отдельной странице[/list] Для существующего лендинга отрисовать блок для сбора лидов под акцию: форма + таймер обратного отсчета + коротко условия акции. Подробно ...
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужна контурная отрисовка заготовок под деревянные елочные игрушки с картинок или по описанию. Ориентировочно 20-25 единиц. Файл должен быть в формате .ai, подробные требования к макету сброшу исполнителю в личку. Также для примера могу сбросить макет, ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать дизайн полиграфии для студии химчистки ковров "Топаз". Это не стирка на автомойке с сушкой ковра возле мусорных баков, это цеховая чистка на профессиональном оборудовании! Это качественная, а не дешевая бросовая услуга! Наш сайт [url=http://topaz.com.ua/]http://topaz.com.ua[/url] Изделие №1: евро-флаер ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу ответственного, опытного специалиста по внедрению amoCRM. Сертификат от amo обязателен!!! Приблизительное ТЗ: 1. Настройка цифровой воронки (необходимы рекомендации по воронке!) 2. Интеграция с формами на сайте (готовые от amoCRM не подходят) 3. Интеграция с JivoSite 4. Интеграция с sendpulse 5. Интеграция с соцсетями и месенджерами 6. Интеграция ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте.Необходимо оптимизировать скорости загрузки сайта на Wordpress. Интересует не «голый» показатель PageSpeed Insights, а реальное снижение нагрузки на сервер, ускорение ответа сервера ( TTFB ) и скорости загрузки страниц по [url=https://tools.pingdom.com/]https://tools.pingdom.com/[/url] Интересует решение задачи с детальным объяснением, что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть рабочий сайт компании на http, нужно перевести на https с бесплатным сертификатом. http версия должна редиректиться 301-м редиректом на https файл robots.txt должен отдаваться по обоим адресам - http и httpsВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно подогнать существующий макет под нож типографии Wolf и уменьшить размер файла (стоит ограничение 50 Мб, а вес макета: титульный разворот 52мб и и 76мб - внутренний)Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт7 лет назад
1) Нужно что-то вроде гирлянды/еловых лап/венков сверху страниц + снежные сугробы в подвал + чтобы на сайте шел мелкий ненавязчивый снежок. 2) Cделать на главной статический баннер, оповещающий о скидке: он будет содержать текстовую информацию о ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. 1) Нужно подчистить немного ошибок на новом сайте - сделать банера кликабельными, поменять пару картинок, установить на страницы код Google Tag Manager и Яндекс.Метрики. 2) Также нужно убрать мобильную версию из исключений robots.txt и настроить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется выполнить 8 работ для сайта armyclean.com.ua: 1) выполнить рекомендацию PageSpeed Insights - удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы. Сделать так, чтобы сайт грузился нормально и все плагины работали корректно. Если планируется перенос всех CSS в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
[b][u]Задача:[/u][/b] нужно исключить трафик с 2 офисных компьютеров. Применение фильтра по ip показало, что такой же ip есть еще минимум у одного заказчика - из аналитики удаляется инф. о его посещениях и данные о транзакциях, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
[b]О нас:[/b] клининговая компания "Армия чистоты" работает в Киеве с 2012 года. Клиенты - как B2B (HoReCa, кинотеатры, бизнес-центры, торговые точки), так и B2C. В работе делаем акцент на качество предоставляемых услуг, т.к. используем исключительно профессиональную ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $70
Требуется дудл-видео в формате "о нас". Готовый бриф со всей необходимой информацией можно (и нужно) посмотреть тут - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dMbZKCZ-c5Rd9-EFNqn-6G7KsXDSsklr1rbHABwrM54/edit#gid=0 Готова выслушать любые предложения, обсудить все возможные варианты сотрудничества, ответить на любые вопросы :) Ищем такого победителя, с которым можно ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужна адаптивная версия сайта armyclean.com.ua. Она должна решать три основные задачи 1) чтобы гугл перестал ругаться на отсутствии мобильной версии (сейчас в ошибках значиться маленький шрифт, близко расположены интерактивные элементы) 2) для мобильных и планшетов в маленькими ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад