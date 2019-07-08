Дизайн флаера и наклейки для подъездов/столбов

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Завершен18 заявок259 просмотров

Разработать дизайн полиграфии для студии химчистки ковров "Топаз". Это не стирка на автомойке с сушкой ковра возле мусорных баков, это цеховая чистка на профессиональном оборудовании! Это качественная, а не дешевая бросовая услуга!

Наш сайт http://topaz.com.ua

Изделие №1: евро-флаер для распространения по почтовым ящикам в элитных домах и ЖК.

Изделие №2: наклейка 21,4*10,4 см для расклейки в подъездах/на столбах.

Цель: заинтересовать человека, не знакомого с компанией и ее услугами, позвонить. Полиграфия должна вызывать доверие, ощущение, что услуга решит задачу, что человек получит тот уровень сервиса, к которому привык. Целевое действие - звонок!

ЦА: М и Ж 25-45 лет с доходом выше среднего, которые живут в собственных квартирах или снимают хорошее жилье в дорогом районе. Бытовыми вопросами заниматься не любят, ценят свое время - поэтому им важен сервис, качество, удобство, ощущение, что чистота случится сама собой, нужно только позвонить. Для них первично качество, не цена!

Фирменный стиль: синий + желтый + белый - как на лендинге. Логотип наборной, шрифты Formular + Open Sans.

В информационном блоке: 

topaz.com.ua

+38 (073) 433-33-94

бульвар Вацлава Гавела, 4, корпус 2 (бывш. завод "Росток")

Текст: 

Почистим (постираем) ковры из любого материала

Освежим цвет

Удалим пятна

Нейтрализуем запахи

Поднимем ворс и вернем ему мягкость

от 60 грн/кв.м.

Забираем – чистим – ополаскиваем – сушим – расчесываем – упаковываем – привозим и стелем на пол

Скидка 20% на первый заказ

Дополнительная информация в личной переписке с выбранным исполнителем.

6 лет назад
little_zmeyka
Юлия 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
6 лет назад
$40
4 дня
Анна - единственный дизайнер, который сдал работу с первого раза без единой правки! Все сделано так, как я представляла. Внимательная, отзывчивая, с отличным вкусом. Рекомендую и буду обращаться дальше :-)
Спасибо большое Юлии за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Юлию как отличного порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
6 лет назад
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