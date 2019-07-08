Нужен качественный дизайн листовки формата А5. Бриф с клиентом и подготовленный концепт листоавки во вложении. Фотографии для листовки: https://yadi.sk/d/aJ0JX1-ocDvQy https://yadi.sk/d/aJ0JX1-ocDvQy/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE,%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20MIMA/XARI%203G%202017/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%20XARI%20GRAPHITE https://yadi.sk/d/aJ0JX1-ocDvQy/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE,%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20MIMA/XARI%203G%202017/XARI%20YELLOW!%20Limited%20Edition ...
Дизайн флаера и наклейки для подъездов/столбов
Разработать дизайн полиграфии для студии химчистки ковров "Топаз". Это не стирка на автомойке с сушкой ковра возле мусорных баков, это цеховая чистка на профессиональном оборудовании! Это качественная, а не дешевая бросовая услуга!
Наш сайт http://topaz.com.ua
Изделие №1: евро-флаер для распространения по почтовым ящикам в элитных домах и ЖК.
Изделие №2: наклейка 21,4*10,4 см для расклейки в подъездах/на столбах.
Цель: заинтересовать человека, не знакомого с компанией и ее услугами, позвонить. Полиграфия должна вызывать доверие, ощущение, что услуга решит задачу, что человек получит тот уровень сервиса, к которому привык. Целевое действие - звонок!
ЦА: М и Ж 25-45 лет с доходом выше среднего, которые живут в собственных квартирах или снимают хорошее жилье в дорогом районе. Бытовыми вопросами заниматься не любят, ценят свое время - поэтому им важен сервис, качество, удобство, ощущение, что чистота случится сама собой, нужно только позвонить. Для них первично качество, не цена!
Фирменный стиль: синий + желтый + белый - как на лендинге. Логотип наборной, шрифты Formular + Open Sans.
В информационном блоке:
+38 (073) 433-33-94
бульвар Вацлава Гавела, 4, корпус 2 (бывш. завод "Росток")
Текст:
Почистим (постираем) ковры из любого материала
Освежим цвет
Удалим пятна
Нейтрализуем запахи
Поднимем ворс и вернем ему мягкость
от 60 грн/кв.м.
Забираем – чистим – ополаскиваем – сушим – расчесываем – упаковываем – привозим и стелем на пол
Скидка 20% на первый заказ
Дополнительная информация в личной переписке с выбранным исполнителем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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