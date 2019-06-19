Небольшая работа в области полиграфии

учусь в военном университете, тут есть такая вещь как стенная печать, это стенгазета формата А1 в которой пишется различная информация, мне нужно сделать шаблон этой газеты, что бы каждый месяц просто менять текст и печатать новую, там три разных вида газет, под каждую нужно сделать отдельный шаблон, есть презентация с правилами оформления