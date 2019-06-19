Нужно нарисовать дизайн оттиска рельефной печати-наклейки для сертификата школы маникюра в формате PSD (фотошоп) с возможностью редактирования всех слоев и шрифтов, в хорошем разрешении, диаметр наклейки 50mm.
Сделать макет листовок
Нужно сделать макет двухсторонней листовки для кафе, с оффером, плюшкой в подарок.
Сброшу меню, накидаю гипотез, выберете то что на Ваш взгляд зайдёт!
Сделать нужно на завтра
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