Разработать маркетинг-кит для ИТ компании (5 страниц инфографики)

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Завершен7 заявок171 просмотр

Разработать маркетинг-кит для ИТ компании (5 страниц инфографики)

1я страница: выгоды работы с нами

2я страница: факты

3я страница: что Вы получите

4я страница: примеры работ

5я страница: наша команда

Важно: крайний срок выполнить до пятницы утра 28 июня.

По материалам обговорим, что от меня необходимо.

6 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена хорошо и в сроки. Будем сотрудничать дальше.
Очень доволен сотрудничеством. Буду рад новым проектам. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
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