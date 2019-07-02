Необходимо разработать креативный дизайн для визитных карт компании
Разработать маркетинг-кит для ИТ компании (5 страниц инфографики)
Разработать маркетинг-кит для ИТ компании (5 страниц инфографики)
1я страница: выгоды работы с нами
2я страница: факты
3я страница: что Вы получите
4я страница: примеры работ
5я страница: наша команда
Важно: крайний срок выполнить до пятницы утра 28 июня.
По материалам обговорим, что от меня необходимо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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