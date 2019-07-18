Сделать макет сертификата

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок220 просмотров

Сделать  макет №1 из следующих по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья)

Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа. 

Шрифты без засечек.

Вся полиграфия в едином стиле и может пересекаться по элементам, текстовые блоки повторяются.

Список:

Макет №1.  Плакат в примерочную. Размер: А1 вертикальный, 841х594мм. одна сторона.

ссылка на подробное описание.

6 лет назад
perangirl
Анна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Спасибо большое Татьяне за отличную работу!
Анна замечательная и как заказчица и как человек. Очень приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции

  • Похожие заказы

  • Сделать макет листовок

    $10

    Нужно сделать макет  двухсторонней листовки для кафе, с оффером,  плюшкой в подарок. Сброшу меню, накидаю гипотез, выберете то что на Ваш взгляд зайдёт!  Сделать нужно на завтра

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн наклейки

    Нужно нарисовать дизайн оттиска рельефной печати-наклейки для сертификата школы маникюра в формате PSD (фотошоп) с возможностью редактирования всех слоев и шрифтов, в хорошем разрешении, диаметр наклейки 50mm.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн карты мира, полностью иллюстрированный

    Нужно создать дизайн иллюстрированной карты мира для детей в векторном формате. Данная карта должна быть очень детализирована и привлекать внимание детей и взрослых, также быть дополнением любого интерьера. Тематика для иллюстраций может быть любая. Мы ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать конструкцию упаковки

    Наша компания, MEL Scienсe, занимается обучением естественным наукам и популяризацией: https://melscience.com/ Наш основной продукт — подписка на коробочки с научными наборами: оборудование, реактивы, VR-очки и поясняющая полиграфия и т. д. ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн - этикетки растительные масла.

    Нужно разработать дизайн этикетки для растительного масла их 2 вида.  1.  Либо один универсальный дизайн либо для каждого свой. Начнем с одного универсально, далее в процессе посмотрим.  Все зависит от стоимости работ.  ...

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн деревянных значков

    Здравствуйте дорогие коллеги! Наша организация занимается производством деревянных значков, однако наш дизайнер ушел в армию :)))  В кратце, не прошу ничего выдумывать прям дикого. Просто берём пару конкурентов и подбираем, подрабатываем клипарт для печати.  ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Упаковка продукции

    $35

    Нужна упаковка для средства от сорняков. Есть пример, есть пожелания в виде ТЗ.  За первую упаковку бюджет 35$, при повторном заказе цена повышается.

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад