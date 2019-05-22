Добрый день! нужно сделать макет буклета и баннера на сайт. буклет: он уже есть: [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kow4mxHA909SRDa6yMP4R1PY0eZVdd2V]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kow4mxHA909SRDa6yMP4R1PY0eZVdd2V [/url]но этот вариант уже устарел. нужно изменить текст + заменить фото. (в исходники не наши, теперь есть собственные). задача по сути сделать новый ...