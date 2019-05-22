ищу человека, который поможет гармонично расположить элементы, возможно посоветует другое хорошееинтресное решение по оформлению витрин. итоговый макет можно не оформлять в спец программах, достаточно будет фотошопа, чтобы передать вашу идею как именно расположить элементы. подробное тз тут: https://docs.google.com/document/d/1UTk3pZFf5X7uCq_G1f4nKyK8OJlZUxbhTukLLNIslbo/edit?usp=sharing Вопрос ...
- Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать концепт дизайн магазина в 3D MAX нижнего белья.Компания decolteria, работаем с нижним бельем, планируем ребрендинг. Делаем типовой проект, без привязки к помещению, без подбора конкретной мебели. Прямоугольной или почти квадратной формы помещение площадью 45 ...Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт2 года назад
В рамках подготовки курса, делаем методичку (раздаточный материал с теорией). Страниц много, но можно утвердить несколько страниц, общую стилистику и ключевые элементы и далее делать в этом стиле. Работы такого плана сейчас много, ищем человека на длительное ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт3 года назад
Задача сделать дизайн страницы, которая не является публичной, ссылку на страницу будут получать киенты по смс после покупки. дизайн страницы должен быть в стиле текущего сайта, компактным насколько это возможно, но воздушным на текущем сайте есть кнопка записаться ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! нужно сделать макет буклета и баннера на сайт. буклет: он уже есть: [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kow4mxHA909SRDa6yMP4R1PY0eZVdd2V]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kow4mxHA909SRDa6yMP4R1PY0eZVdd2V [/url]но этот вариант уже устарел. нужно изменить текст + заменить фото. (в исходники не наши, теперь есть собственные). задача по сути сделать новый ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Для подготовки внутренней инструкции для продавцов требуются рисунки в едином стиле. задача рисунков: наглядно передавать смысл. на данный момент рисунки есть чужие, нужно их перерисовать, сохранив смысл. https://docs.google.com/document/d/1VNvWqiYcTXp1TlWvrLE6ZeLvG9bN20C_s_ZYTvMM-9s/edit?usp=sharing чтобы понять стилистику можно посмотреть вот эти файлы: [url=https://drive.google.com/open?id=1eJ2OH-7ZaQG6PXjEGfdVGa-v2a6CAR7x]https://drive.google.com/open?id=1eJ2OH-7ZaQG6PXjEGfdVGa-v2a6CAR7x[/url] https://drive.google.com/file/d/1HmEMjZbPGI4HW4sCP9GhCXScJh5JNrfd/view?usp=sharing Пожалуйста, сориентируйте по ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $7
пришлю ссылку исполнителю на тзПрезентации1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать презентацию (макет) «Базовый гардероб нижнего белья» Это справочный файл для наших клиентов. Он должен быть красивый, стильный и сделан в рамках нашего фирменного стиля. Файл будет использоваться только в электронном виде. Исходный результат нужно передать ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно оформить презентацию в нашем фирменном стиле. Сначала нужно сделать несколько вариантов фонов 2-3. После утверждения фона оформить текст и картинки. В презентации будет 42-45 слайдов. Картинки и элементы фирменного стиля перешлю исполнителю. Должно быть легко, стильно, современно в ...Презентации38 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Сделать макет №1 из следующих по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья) Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа. Шрифты без засечек. Вся полиграфия в едином стиле и может пересекаться по элементам, текстовые блоки ...Завершен4 года назад
- $30
Сделать макет №3 из следующих. по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья) Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа. Шрифты без засечек. Вся полиграфия в едином стиле и может пересекаться по элементам, текстовые блоки ...Завершен5 лет назад
Сделать 4 макета по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья) Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа. Шрифты без засечек. Вся полиграфия в едином стиле и может пересекаться по элементам, текстовые блоки повторяются. Список: Макет ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужна помощь с сайтом [url=https://malinali.ru/]https://malinali.ru/[/url] Это шаблон на opencart 2.3 Очень удачный шаблон, все функционирует, но есть пожелания по улучшениям + модули. Полное тз в приложении в pdf + [url=https://docs.google.com/document/d/1Q_c6UelYAuh_7o81-LqGOaBDZmUdgxNHMZA_E2y5jWs/edit?usp=sharing]по ссылке[/url] Ищу исполнителя на все тз или на часть ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать логотип по одному направлению нашей деятельности. Название DECOLTERIA. Услуги по индивидуальному подбору белья на большие размеры (это и худенькие девочки с большой грудью и пышные дамы). до 13 размера. Мы прежде всего продаем белье, услуга это ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется разработать макет буклета на услугу по подбору белья. Размер А5 или евроформат (210х100). Полный текст в приложении к заданию. Картинки на усмотрение дизайнера, можно без них, но с ними клиенту понятнее. Есть фирменные цвета и элементы. Предпочтение, тем кто ...Завершен5 лет назад
- $34
КУПОН №1 и КУПОН №2 Требуется изготовить макет для двух купонов. Описание: клиент совершил покупку, если он не является нашим постоянным клиентом, ему выдают купон №1. купон дает право на получение скидки 20% на следующую покупку в течении ...Завершен6 лет назад
Анна, добрый день! Требуется изготовить макет для дисконтной карты. 1. Макет двухсторонний. 2. Размер 86*54 мм. печать планируется глянцевая. 3. Стиль и цветовая гамма: в едином стиле и в единой цветовой гамме с предыдущим флаером, но желательно не прямое ...Завершен6 лет назад
[b]Название STRASTISFERA Магазин эротического белья,широкие пояса, корсеты, портупеи. [/b]Эротическоебелье– это НЕ костюмы из сексшопа! Картинки для понимания в приложении. Логотип должен быть стильным, изящным и лаконичным. Предпочтение печатным буквам. (например, шрифт ROMULили на подобии). Но не обязательно. Если ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Мы занимаемся розничной торговлей нижним бельем. а данный момент у нас 2 магазина. Работаем давно, хорошо и дружно. Много постоянных клиентов, помогаем женщинам в подборе идеального белья (брафиттинг), особенно на большую грудь. Очень любим клиентов ...Завершен6 лет назад