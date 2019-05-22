perangirl

Анна perangirl

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$310
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Дизайн оформление витрины магазина.

    ищу человека, который поможет гармонично расположить элементы, возможно посоветует другое хорошееинтресное решение по оформлению витрин.  итоговый макет можно не оформлять в спец программах, достаточно будет фотошопа, чтобы передать вашу идею как именно расположить элементы. подробное тз тут: https://docs.google.com/document/d/1UTk3pZFf5X7uCq_G1f4nKyK8OJlZUxbhTukLLNIslbo/edit?usp=sharing Вопрос ...

    Photoshop
    Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Концепцию дизайна магазина нижнего белья.

    Необходимо сделать концепт дизайн магазина в 3D MAX нижнего белья.Компания decolteria, работаем с нижним бельем, планируем ребрендинг. Делаем типовой проект, без привязки к помещению, без подбора конкретной мебели. Прямоугольной или почти квадратной формы помещение площадью 45 ...

    WordPress3ds Max
    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн методички

    В рамках подготовки курса, делаем методичку (раздаточный материал с теорией). Страниц много, но можно утвердить несколько страниц, общую стилистику и ключевые элементы и далее делать в этом стиле. Работы такого плана сейчас много, ищем человека на длительное ...

    WordPressИнфографика
    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн внутренней страницы для клиентов ОТЗЫВЫ

    Задача сделать дизайн страницы, которая не является публичной, ссылку на страницу будут получать киенты по смс после покупки. дизайн страницы должен быть в стиле текущего сайта, компактным насколько это возможно, но воздушным  на текущем сайте есть кнопка записаться ...

    Инфографика
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет буклета и баннера СРОЧНО

    Добрый день! нужно сделать макет буклета и баннера на сайт. буклет: он уже есть: [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kow4mxHA909SRDa6yMP4R1PY0eZVdd2V]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kow4mxHA909SRDa6yMP4R1PY0eZVdd2V [/url]но этот вариант уже устарел. нужно изменить текст + заменить фото. (в исходники не наши, теперь есть собственные). задача по сути сделать новый ...

    Баннер для сайта
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать 10 рисунков в инструкцию.

    Для подготовки внутренней инструкции для продавцов требуются рисунки в едином стиле. задача рисунков: наглядно передавать смысл. на данный момент рисунки есть чужие, нужно их перерисовать, сохранив смысл. https://docs.google.com/document/d/1VNvWqiYcTXp1TlWvrLE6ZeLvG9bN20C_s_ZYTvMM-9s/edit?usp=sharing чтобы понять стилистику можно посмотреть вот эти файлы: ​[url=https://drive.google.com/open?id=1eJ2OH-7ZaQG6PXjEGfdVGa-v2a6CAR7x]https://drive.google.com/open?id=1eJ2OH-7ZaQG6PXjEGfdVGa-v2a6CAR7x[/url] https://drive.google.com/file/d/1HmEMjZbPGI4HW4sCP9GhCXScJh5JNrfd/view?usp=sharing Пожалуйста, сориентируйте по ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Презентация/макет «Базовый гардероб нижнего белья»

    Нужно сделать презентацию (макет) «Базовый гардероб нижнего  белья» Это справочный файл для наших клиентов. Он должен быть красивый, стильный и сделан в рамках нашего фирменного стиля. Файл будет использоваться только в электронном виде. Исходный результат нужно передать ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оформить презентацию

    Нужно оформить презентацию в нашем фирменном стиле. Сначала нужно сделать несколько вариантов  фонов 2-3. После утверждения фона оформить текст и картинки. В презентации будет 42-45 слайдов. Картинки и элементы фирменного стиля перешлю исполнителю. Должно быть легко, стильно, современно в ...

    Презентации38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать макет сертификата

    $30

    Сделать  макет №1 из следующих по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья) Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа.  Шрифты без засечек. Вся полиграфия в едином стиле и может пересекаться по элементам, текстовые блоки ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Макет

    $30

    Сделать  макет №3 из следующих. по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья) Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа.  Шрифты без засечек. Вся полиграфия в едином стиле и может пересекаться по элементам, текстовые блоки ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо сделать макеты для полиграфии.

    Сделать 4 макета по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья) Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа.  Шрифты без засечек. Вся полиграфия в едином стиле и может пересекаться по элементам, текстовые блоки повторяются. Список: Макет ...

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки на сайте opencart 2.3

    Добрый день! Нужна помощь с сайтом [url=https://malinali.ru/]https://malinali.ru/[/url] Это шаблон на opencart 2.3  Очень удачный шаблон, все функционирует, но есть пожелания по улучшениям + модули. Полное тз в приложении в pdf + [url=https://docs.google.com/document/d/1Q_c6UelYAuh_7o81-LqGOaBDZmUdgxNHMZA_E2y5jWs/edit?usp=sharing]по ссылке[/url]  Ищу исполнителя на все тз или на часть ...

    OpenCart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип DECOLTERIA

    Требуется сделать логотип по одному направлению нашей деятельности. Название DECOLTERIA.  Услуги по индивидуальному подбору белья на большие размеры (это и худенькие девочки с большой грудью и пышные дамы). до 13 размера.  Мы прежде всего продаем белье, услуга это ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать макет листовки (нижнее белье)

    Требуется разработать макет буклета на услугу по подбору белья. Размер А5 или евроформат (210х100). Полный текст в приложении к заданию. Картинки на усмотрение дизайнера, можно без них, но с ними клиенту понятнее. Есть фирменные цвета и элементы. Предпочтение, тем кто ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать дизайн трех купонов для получения ДК

    $34

    КУПОН №1 и КУПОН №2 Требуется изготовить макет для  двух купонов. Описание: клиент совершил покупку, если он не является нашим постоянным клиентом, ему выдают купон №1. купон дает право на получение скидки 20% на следующую покупку в течении ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн ДК

    Анна, добрый день!  Требуется изготовить макет для  дисконтной карты. 1. Макет двухсторонний. 2. Размер 86*54 мм. печать планируется глянцевая. 3. Стиль и цветовая гамма: в едином стиле и в единой цветовой гамме с предыдущим флаером, но желательно не прямое ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать логотип

    [b]Название STRASTISFERA Магазин эротического белья,широкие пояса, корсеты, портупеи. [/b]Эротическоебелье– это НЕ костюмы из сексшопа! Картинки для понимания в приложении. Логотип должен быть стильным, изящным и лаконичным. Предпочтение печатным буквам. (например, шрифт ROMULили на подобии). Но не обязательно. Если ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн купона в магазин нижнего белья (лаконичный)

    Мы занимаемся розничной торговлей нижним бельем. а данный момент у нас 2 магазина. Работаем давно, хорошо и дружно. Много постоянных клиентов, помогаем женщинам в подборе идеального белья (брафиттинг), особенно на большую грудь.  Очень любим клиентов ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
3 года назад
Дизайн внутренней страницы для клиентов ОТЗЫВЫ
Всё заранее обсудили. Очень приятно было работать с Анной, надеюсь будут ещё проекты. Советую как заказчика с высоким уровнем понимания особенностей разработки веб ресурсов.
Артем все сделал оперативно, стильно, в лучшем виде, спасибо большое! Учел все правки, подсказал, когда потребовалось. Рекомендую!
Ответный отзыв
ermolaeva_lo
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Макет буклета и баннера СРОЧНО
Анна - замечательный заказчик. Очень понятное ТЗ. На все вопросы отвечает подробно и внимательно. Анна принимает активное участие в процессе. Видно, что любит свой продукт. Испытываю только положительные ощущения от сотрудничества!
Любовь отличный дизайнер! Превосходное чувство стиля и гармонии. Очень ей благодарна за качественную оперативную работу, несмотря на большое количество правок. Будем еще обращаться!
Ответный отзыв
avolzhaninova
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Презентация/макет «Базовый гардероб нижнего белья»
Анна хорошо поставила ТЗ, предоставила все необходимые материалы. Очень вежливая и внимательная)
Очень рекомендую Анастасию к сотрудничеству. Все сделала качественно, оперативно. Макет стильный, гармоничный. Вежливая и приятная! Спасибо большое за помощь!
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать макет сертификата
Анна замечательная и как заказчица и как человек. Очень приятно сотрудничать.
Спасибо большое Татьяне за отличную работу!
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Макет
Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Все хорошо, спасибо.
Ответный отзыв