Презентация/макет «Базовый гардероб нижнего белья»

Нужно сделать презентацию (макет) «Базовый гардероб нижнего белья»

Это справочный файл для наших клиентов. Он должен быть красивый, стильный и сделан в рамках нашего фирменного стиля. Файл будет использоваться только в электронном виде.

Исходный результат нужно передать в формате psd (либо другой формат для редактирования текста) и pdf.

В файле нужно сделать гармоничный фон + вставить фотографии в нужный пункт.

Текст тут: https://docs.google.com/document/d/1YOWWKn5BhwhPmsLYApId0p0xGkbz6O4ahRaYxyKnxIs/edit

Фотографии тут: https://docs.google.com/document/d/1O8phKa6vv5RG1YWBPDQCbizyuq70YgvHv6sO1AOdpNk/edit

Исполнителю отправим ссылку на логотип и на имеющиеся макеты для ориентира.

Ищем человека на постоянное сотрудничество, у нас еще много похожих файлов в перспективе, в целом они могут иметь единый фон. Поэтому требуется адекватная цена за 1 файл.

Пожалуйста, предложите вашу цену и сроки.