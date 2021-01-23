Макет коробки из двух частей по шаблону типографии

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Здравствуйсте,

По данному типографией шаблону в формате .ai нужно в Illustrator сделать макет коробки из двух частей для МАК-карт.

Он достаточно простой: предварительно одноцветный с названием-логотипом (разработано) на верхней крышке, с кодом ISBN на дне коробки и также одной надписью .

Прикрепляю шаблоны из типографии, под которые нужно подогнать.

Срок: 3 дня, до 21.01.2021

Спасибо!

3 года назад
guest_16110108654704
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$30
1 день
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