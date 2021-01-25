Необходимо нарисовать макет ежедневника и полностью подготовить его к печати. Все подробности в личных сообщениях. Прошу писать только тех дизайнеров, кто сможет полностью подготовить к печати со всеми выступами и с опытом работы с типографией.
Необходимо сделать макет книги в indesign — сохранить в пдф
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется верстка макета «СБОРНИК ЦИТАТ». Возможно вы работаете в другой программе - главное исходник пдф. Задача : Размещение цитат и примечаний ( как на примере) Техническое, грамотное, правильное в соответсвии с требованиями оформление макета ( именно цитат) - как на примере. Все остальное - обложка , титульный, биография, декоративные страницы - есть. Есть именно дизайн. Вопрос к вам: В программу необходимо каким-то особым способом перенести все эти дизайн-графические элементы, фотографии и т д ? Если да, то посчитайте это в стоимость и исходя из ниже изложенного озвучьте пожалуйста стоимость. И возможно я упустила какие-то вопросы, спрашивайте, уточняйте. Общие требования , техническое задание, характеристики:
- Отступы со всех сторон по 2 см
- Шрифт - Montserrat regular
- Размер шрифта - 11-12 для цитат и основного текста , для сносок/примечаний на 2 п меньше )
- Количество Страниц — зависит от размера каждой цитаты, поместится их 4 на странице или 5 ) ориентировочно 200-250 страниц
- Цитат —1000шт ( по 4-5 шт на странице)
- Макет в цветовой модели CMYK.
- Между стандартным размещением и оформлением афоризмов, будут вставлены декоративные страницы 18-20 страниц ( пример прикреплен ) — страницы готовы. В каком формате они вам нужны, что бы использовать их в макете
- Расстояние от нижней строки до колонцифры должно быть одинаковым во всём тексте
- Перенос фамилии после инициалов (и наоборот) на другую строку не допускается.
- Строка не должна заканчиваться союзом или предлогом, состоящими из одной буквы, или частицей «не».
- Перенос в любых заголовках не допускается.
- Перенос строк Совершенно недопустимы как оставление внизу страницы одной строки нового абзаца, так и перенос на следующую страницу одной конечной в абзаце, «висячей» строчки.
- Каждая сноска (примечание) должна начинаться с красной строки. При наличии более четырех сносок на странице – только цифровая нумерация.
- Если цитата , афоризм написаны так, что они имеют разную длину, должны правильно чередоваться — короткий и длинный, или с разнообразием коротких и длинных строк, так что набор будет иметь вид лестницы со ступеньками разной длины, но расположенными симметрично.
- О приводке, строки одной страницы в точности должны совпадать со строками другой страницы, как стоящей рядом, так и идущей вслед.
- Корешок, надпись на корешке будет обозначен автор и название книги.
- помещение в верстку фото и других графических элементов через «буфер обмена» недопустимо
- Сроки: как можно быстрее, за сколько максимально быстро вы можете сделать такой обьем работы?
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