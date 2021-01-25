Необходимо сделать макет книги в indesign — сохранить в пдф

Планируется верстка макета «СБОРНИК ЦИТАТ». Возможно вы работаете в другой программе - главное исходник пдф. Задача : Размещение цитат и примечаний ( как на примере) Техническое, грамотное, правильное в соответсвии с требованиями оформление макета ( именно цитат) - как на примере. Все остальное - обложка , титульный, биография, декоративные страницы - есть. Есть именно дизайн. Вопрос к вам: В программу необходимо каким-то особым способом перенести все эти дизайн-графические элементы, фотографии и т д ? Если да, то посчитайте это в стоимость и исходя из ниже изложенного озвучьте пожалуйста стоимость. И возможно я упустила какие-то вопросы, спрашивайте, уточняйте. Общие требования , техническое задание, характеристики:

Отступы со всех сторон по 2 см

Шрифт - Montserrat regular

Размер шрифта - 11-12 для цитат и основного текста , для сносок/примечаний на 2 п меньше )

Количество Страниц — зависит от размера каждой цитаты, поместится их 4 на странице или 5 ) ориентировочно 200-250 страниц

Цитат —1000шт ( по 4-5 шт на странице)

Макет в цветовой модели CMYK.

Между стандартным размещением и оформлением афоризмов, будут вставлены декоративные страницы 18-20 страниц ( пример прикреплен ) — страницы готовы. В каком формате они вам нужны, что бы использовать их в макете

Расстояние от нижней строки до колонцифры должно быть одинаковым во всём тексте

Перенос фамилии после инициалов (и наоборот) на другую строку не допускается.

Строка не должна заканчиваться союзом или предлогом, состоящими из одной буквы, или частицей «не».

Перенос в любых заголовках не допускается.

Перенос строк Совершенно недопустимы как оставление внизу страницы одной строки нового абзаца, так и перенос на следующую страницу одной конечной в абзаце, «висячей» строчки.

Совершенно недопустимы как оставление внизу страницы одной строки нового абзаца, так и перенос на следующую страницу одной конечной в абзаце, «висячей» строчки. Каждая сноска (примечание) должна начинаться с красной строки. При наличии более четырех сносок на странице – только цифровая нумерация.

Если цитата , афоризм написаны так, что они имеют разную длину, должны правильно чередоваться — короткий и длинный, или с разнообразием коротких и длинных строк, так что набор будет иметь вид лестницы со ступеньками разной длины, но расположенными симметрично.

О приводке , строки одной страницы в точности должны совпадать со строками другой страницы, как стоящей рядом, так и идущей вслед.

, строки одной страницы в точности должны совпадать со строками другой страницы, как стоящей рядом, так и идущей вслед. Корешок , надпись на корешке будет обозначен автор и название книги.

, надпись на корешке будет обозначен автор и название книги. помещение в верстку фото и других графических элементов через «буфер обмена» недопустимо

Сроки: как можно быстрее, за сколько максимально быстро вы можете сделать такой обьем работы?