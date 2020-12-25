Графический дизайн и видео
Привет!
Меня зовут Владимир, и я графический дизайнер.
Опыт работы более десяти лет в рекламных агентствах и полиграфических компаниях. Благодаря этому Вы получаете не только красивый и качественный дизайн, но и грамотно подготовленный макет для дальнейшего использования.
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Мои навыки:
- Разработка логотипов, фирменных стилей, макетов рекламно-полиграфической продукции любой сложности.
- Дизайн продукции.
- Вёрстка многостраничных изданий.
- Монтаж и обработка видео, работа с видеоэффектами.
5 причин выбрать меня исполнителем!
- Результат 100%. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
- Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе выполнения заказа.
- Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза. В случае, если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете: «Меня всё устраивает».
- Работаю без предоплаты. Несмотря на недобросовестные личности, у меня сохраняется вера в людей. Поэтому в большинстве случаев я приступаю к работе без предоплаты.
- Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс как для заказчика, так и для исполнителя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и мы начнём сотрудничество.
- В рамках биржи Weblancer.
- Telegram: @voffking - https://t.me/voffking
- Skype: voff-king
- E-mail: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
оперативная работа!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$50
10 баллов
3 года назад
Такого ответственного человека днем с огнем не сыщешь. Очень качественная, оперативная работа. Обратная связь моментальная. Успела все сроки, хотя не рассчитывала. Благодарю.
Ответный отзыв
Супер заказчик. Грамотное ТЗ. Всегда на связи. Оплата моментально. Работать одно удовольствие. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
3 года назад
Несмотря на то, что откликнулся я на след день, картинку быстро отрисовал - прислал несколько вариантов на выбор. Быстро, четко - рекомендую.
Ответный отзыв
Всё хорошо. Оплата сразу. Рекомендую.
$20
10 баллов
3 года назад
Отличный дизайнер. Сделал качественную презентацию. С пониманием и терпением отнесся ко всем правкам и пожеланиям. Советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятно поставлена задача. Адекватные правки. Всегда на связи. Оплата сразу. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
3 года назад
Сделано в срок, если что не так - сразу скорректирует, отвечает быстро 👍
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё хорошо. Рекомендую.