Графический дизайн и видео

Привет!

Меня зовут Владимир, и я графический дизайнер.

Опыт работы более десяти лет в рекламных агентствах и полиграфических компаниях. Благодаря этому Вы получаете не только красивый и качественный дизайн, но и грамотно подготовленный макет для дальнейшего использования.

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Мои навыки:

Разработка логотипов, фирменных стилей, макетов рекламно-полиграфической продукции любой сложности.

Дизайн продукции.

Вёрстка многостраничных изданий.

Монтаж и обработка видео, работа с видеоэффектами.

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5 причин выбрать меня исполнителем!

Результат 100%. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе выполнения заказа.

Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе выполнения заказа. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза. В случае, если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете: «Меня всё устраивает».

Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза. В случае, если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете: «Меня всё устраивает». Работаю без предоплаты. Несмотря на недобросовестные личности, у меня сохраняется вера в людей. Поэтому в большинстве случаев я приступаю к работе без предоплаты.

Несмотря на недобросовестные личности, у меня сохраняется вера в людей. Поэтому в большинстве случаев я приступаю к работе без предоплаты. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс как для заказчика, так и для исполнителя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

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Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и мы начнём сотрудничество.