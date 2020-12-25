VoFFking

Владимир VoFFking

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайн и видео

Привет!

Меня зовут Владимир, и я графический дизайнер.

Опыт работы более десяти лет в рекламных агентствах и полиграфических компаниях. Благодаря этому Вы получаете не только красивый и качественный дизайн, но и грамотно подготовленный макет для дальнейшего использования. 

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Мои навыки:

  • Разработка логотипов, фирменных стилей, макетов рекламно-полиграфической продукции любой сложности.
  • Дизайн продукции.
  • Вёрстка многостраничных изданий.
  • Монтаж и обработка видео, работа с видеоэффектами.
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5 причин выбрать меня исполнителем!

  • Результат 100%. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
  • Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе выполнения заказа.
  • Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза. В случае, если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете: «Меня всё устраивает».
  • Работаю без предоплаты. Несмотря на недобросовестные личности, у меня сохраняется вера в людей. Поэтому в большинстве случаев я приступаю к работе без предоплаты.
  • Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс как для заказчика, так и для исполнителя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
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Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и мы начнём сотрудничество.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Shevarev_anton96
Антон 
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Доработать 3 дисконтные карты
оперативная работа!
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
NatalinaS
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Необходимо сделать макет книги в indesign — сохранить в пдф
Такого ответственного человека днем с огнем не сыщешь. Очень качественная, оперативная работа. Обратная связь моментальная. Успела все сроки, хотя не рассчитывала. Благодарю.
Супер заказчик. Грамотное ТЗ. Всегда на связи. Оплата моментально. Работать одно удовольствие. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Обрисовать в вектор картинку
Несмотря на то, что откликнулся я на след день, картинку быстро отрисовал - прислал несколько вариантов на выбор. Быстро, четко - рекомендую.
Всё хорошо. Оплата сразу. Рекомендую.
Ответный отзыв
dezmand93
Дмитрий 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создание коммерческого предложения
Отличный дизайнер. Сделал качественную презентацию. С пониманием и терпением отнесся ко всем правкам и пожеланиям. Советую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Понятно поставлена задача. Адекватные правки. Всегда на связи. Оплата сразу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_16083021616428
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нарисовать изображение в отличном качестве
Сделано в срок, если что не так - сразу скорректирует, отвечает быстро 👍
Отличный заказчик. Всё хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв