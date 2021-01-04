Необходимо сделать макет коммерческого предложения для дилеров.

Оформить коммерческое предложение о сотрудничестве, с целью привлечения новых дилеров. Предложение будет отправляться по электронной почте. Оно должно быть оформлено на формате А4. Предложение должно быть выполнено в едином

корпоративном стиле, с использованием корпоративной символики и корпоративных

цветов. Так же должно быть ярким, запоминающимся, информативным. Выполнено

предложение должно быть в формате Заголовок и подзаголовок. В качестве примера высылаю рекламный буклет.