Необходимо сделать макет коммерческого предложения для дилеров.

Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок333 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оформить коммерческое предложение о сотрудничестве, с целью привлечения новых дилеров. Предложение будет отправляться по электронной почте. Оно должно быть оформлено на формате А4.  Предложение должно быть выполнено в едином

корпоративном стиле, с использованием корпоративной символики и корпоративных

цветов. Так же должно быть ярким, запоминающимся, информативным. Выполнено

предложение должно быть в формате Заголовок и подзаголовок.  В качестве примера высылаю рекламный буклет. 

3 года назад
guest_16106083988966
3 года в сервисе
Был
3 года назад