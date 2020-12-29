Снеговик в ЧБ варианте

$1
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Здравствуйте! Нужен снеговик в черно-белом варианте. Детали расположены на листе А4 формата,чтобы вырезать детали и приклеить снеговика. формат pdf 

Пример есть, нужен чуток другой

3 года назад
jaameliaa
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад