Сверстать простую книгу. На 300 страниц

Верстка полиграфииЗакрыт26 заявок487 просмотров
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Есть в ворде книга + картинки

Нужно сверстать на печать в типографии

3 года назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад