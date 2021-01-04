Необходимо сделать макет коммерческого предложения

Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок416 просмотров
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Доброго времени суток! Необходимо сделать макет коммерческого предложения с последующим редактированием желательно в ворде. Готовый шаблон есть, могу скинуть. 

3 года назад
yeezy_lee
Азиз 
34 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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