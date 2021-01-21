Переделать макет в adobe disign

Добрый день.

Есть макет раздаточного а3 листа с моделями диванов ( .indd) . В нем нужно заменить часть фотографий (4-5 шт), предварительно вырезав из фона с другого изображения. Так же нужно процентов на 10-20 увеличить размеры изображения , за счёт уменьшение фиолетовой части с названием группы.

Интересует приблизительный диапазон цен.