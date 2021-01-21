Переделать макет в adobe disign

Верстка полиграфииЗакрыт13 заявок373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Есть макет раздаточного а3 листа с моделями диванов ( .indd) . В нем нужно заменить часть фотографий (4-5 шт), предварительно вырезав из фона с другого изображения. Так же нужно процентов на 10-20 увеличить размеры изображения , за счёт уменьшение фиолетовой части с названием группы. 

Интересует приблизительный диапазон цен.

3 года назад
guest_15927321091822
3 года в сервисе
Был
год назад