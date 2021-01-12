Разработка медиа-кита

Верстка полиграфииЗакрыт13 заявок597 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!

Задача сделать медиа-кит для глянцевого журнала (в формате powerpoint / photoshop / indesign)

10 страниц

Референсы в приложении

3 года назад
val_mil
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Макет коробки из двух частей по шаблону типографии

    Здравствуйсте, По данному типографией шаблону в формате .ai нужно в Illustrator сделать макет коробки из двух частей для МАК-карт. Он достаточно простой: предварительно одноцветный с названием-логотипом (разработано) на верхней крышке, с кодом ISBN на дне коробки и также одной ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка, дизайн листовки А5

    Требуется разработать дизайн макет листовки 4+4 под печать в типографии В макете надо использовать корпоративные цвета. шрифты и лого. (пришлём) Разработка в векторе иллюстратор или корел. Исходники предоставить после оплаты редактируемый и в кривых.  Возможно потребуются другие макеты, визитка ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать макет коммерческого предложения для дилеров.

    Оформить коммерческое предложение о сотрудничестве, с целью привлечения новых дилеров. Предложение будет отправляться по электронной почте. Оно должно быть оформлено на формате А4.  Предложение должно быть выполнено в едином корпоративном стиле, с использованием корпоративной символики и ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать грамоту

    Нужно подготовить макет диплома на школьную тему. Дипломы 1,2,3 степени, Диплом участника и Диплом за подготовку. Дипломы отличаются только цветом и заголовком (Диплом 1 степени, Диплом 2 степени и тд). Диплом должен быть оригинальным.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Снеговик в ЧБ варианте

    $1

    Здравствуйте! Нужен снеговик в черно-белом варианте. Детали расположены на листе А4 формата,чтобы вырезать детали и приклеить снеговика. формат pdf  Пример есть, нужен чуток другой

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать макет книги в indesign — сохранить в пдф

    Планируется верстка макета «СБОРНИК ЦИТАТ». Возможно вы работаете в другой программе - главное исходник пдф. Задача : Размещение цитат и примечаний ( как на примере) Техническое, грамотное, правильное в соответсвии с требованиями оформление макета ( именно цитат) - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад