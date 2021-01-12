Разработка медиа-кита

Доброго времени суток! Необходимо сделать макет коммерческого предложения с последующим редактированием желательно в ворде. Готовый шаблон есть, могу скинуть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Задача сделать медиа-кит для глянцевого журнала (в формате powerpoint / photoshop / indesign)
10 страниц
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