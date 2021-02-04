Графический дизайн / 3D визуализация
Меня зовут Степан
Предлагаю услуги по разработке:
3Д моделей
Визуализации и изделий промышленного дизайна
Листовок, визиток, буклетов
Логотипа, фирменного стиля
Наружной рекламы
Баннеров и других различных вывесок
Иллюстраций
Инстаграм: оформление и шаблоны для постов и для сторис
Презентаций, открыток и много другого!
Владею программами:
3ds Max, Inventor, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Figma.
Опыт работы в индустрии более 3 лет
Связаться со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: @stepan_bn
WhatsApp: +77056963206
Обсудим ваш проект и договоримся по цене
Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Редизайн сети аптек2 просмотра
- Моделирование и визуализация морских контейнеров11 просмотров
- Визуализация контейнеров для сайта10 просмотров
- Предметная визуализация – терморегулятор DEVI7 просмотров
- Предметная визуализация4 просмотра
- Брендированные поручни общественного транспорта14 просмотров
- Торговый островок в ТЦ17 просмотров
- Генератор22 просмотра
- Mmm, donuts66 просмотров
- Упаковка колбы кальяна170 просмотров
- Corsair187 просмотров
- Багги79 просмотров
Отзывы заказчиков
$125
10 баллов
4 года назад
работа выполнена в срок и полностью соответствует тз.
Ответный отзыв
Интересная задача. Рекомендую Максима к сотрудничеству.
$50
10 баллов
4 года назад
Figma
Предложил лучший вариант дизайна. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Максим замечательный заказчик. Всегда на связи, детальное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
4 года назад
Качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую! Мгновенная оплата, всегда на связи. Понятное ТЗ
$8
10 баллов
4 года назад
Рекомендую. Качественное исполнение, выполнил бонусом обложку, хотя я не просил. Буду работать дальше. Рекомендовать как очень хорошего специалиста в своем деле.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству Александра. Быстрая обратная связь, своевременная оплата.
$15
10 баллов
4 года назад
Отличная работа! Быстро, качественно, всем рекомендую!)
Ответный отзыв
Быстро сработались, приятный в общении человек. Все оплаты прошли оперативно. Рекомендую!
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$10/час
от $30от 1 дня
#273
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#114