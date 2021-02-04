Графический дизайн / 3D визуализация

Меня зовут Степан

Предлагаю услуги по разработке:

3Д моделей

Визуализации и изделий промышленного дизайна

Листовок, визиток, буклетов

Логотипа, фирменного стиля

Наружной рекламы

Баннеров и других различных вывесок

Иллюстраций

Инстаграм: оформление и шаблоны для постов и для сторис

Презентаций, открыток и много другого!

Владею программами:

3ds Max, Inventor, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Figma.

Опыт работы в индустрии более 3 лет

Связаться со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: @stepan_bn

WhatsApp: +77056963206

Обсудим ваш проект и договоримся по цене

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.