stepan_bn

Степан stepan_bn

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Графический дизайн / 3D визуализация

Меня зовут Степан

Предлагаю услуги по разработке:

3Д моделей

Визуализации и изделий промышленного дизайна

Листовок, визиток, буклетов

Логотипа, фирменного стиля

Наружной рекламы

Баннеров и других различных вывесок

Иллюстраций

Инстаграм: оформление и шаблоны для постов и для сторис

Презентаций, открыток и много другого!

Владею программами:

3ds Max, Inventor, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Figma.

Опыт работы в индустрии более 3 лет

Связаться со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: @stepan_bn

WhatsApp: +77056963206

Обсудим ваш проект и договоримся по цене

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.

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Отзывы заказчиков

maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$125
10 баллов
4 года назад
Внутренние страницы мобильного приложения
работа выполнена в срок и полностью соответствует тз.
Интересная задача. Рекомендую Максима к сотрудничеству.
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Макет главной страницы мобильного приложения
Figma
Предложил лучший вариант дизайна. Работаем дальше.
Максим замечательный заказчик. Всегда на связи, детальное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
cityinfo
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать фото для листингов на Амазон
Качественно и в срок. Рекомендую!
Рекомендую! Мгновенная оплата, всегда на связи. Понятное ТЗ
Ответный отзыв
t546tt
42 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$8
10 баллов
4 года назад
Разработка макета удостоверения для организации.
Рекомендую. Качественное исполнение, выполнил бонусом обложку, хотя я не просил. Буду работать дальше. Рекомендовать как очень хорошего специалиста в своем деле.
Рекомендую к сотрудничеству Александра. Быстрая обратная связь, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Mystery-777
Анна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
$15
10 баллов
4 года назад
Забор
Отличная работа! Быстро, качественно, всем рекомендую!)
Быстро сработались, приятный в общении человек. Все оплаты прошли оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
2 отзыва
$10/час
от $30от 1 дня
#273
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#114