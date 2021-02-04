Разработка макета удостоверения для организации.

Дизайн продукцииЗавершен20 заявок398 просмотров
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Разработка макета удостоверения для организации.

Должно быть, лого и название организации( можно взять с сайта) 

Место под фото

Фамилия

Имя

Отчество 

Должность

Выдано  дата и роспись

На второй стороне

Действительно до дата

На обеих сторонах  лого на заднем фоне. 

Цветовая политика  темно оранжевый и чёрный

Во общем надо что то красивое сделать. 

3 года назад
t546tt
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stepan_bn
Степан 
26 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$8
1 день
Рекомендую. Качественное исполнение, выполнил бонусом обложку, хотя я не просил. Буду работать дальше. Рекомендовать как очень хорошего специалиста в своем деле.
Рекомендую к сотрудничеству Александра. Быстрая обратная связь, своевременная оплата.