Я начинающий веб-дизайнер, занимаюсь творчеством, рисую, изучаю дизайн интерфейсов, работаю в Photoshop, Illustrator, Figma и других программах
для редактирования и оформления . Всегда открыта для новых предложений и
проектов! Я очень увлечена вэб-дизайном и каждый день стараюсь
совершенствовать свои навыки в этой области!
Мои навыки:
- редактирование фотографий, ретушь
- разработка фирменного стиля
- создание эскизов и логотипов, проэктирование элементов сайта
- создание дизайна веб-сайтов, лэндингов и мобильных приложений
- скетчинг и работа в программах Illustrator, Photoshop, Figma
Я смогу сделать за небольшую плату качественную работу для вас, классный
и стильный дизайн сайта, любого графического элемента или логотипа !
Для меня сейчас очень важны ваши позитивные эмоции и отзывы) Я буду
консультироваться с вами на каждом этапе , от вас мне требуется только
описание того, чего вы хотите от проэкта . Приветствуется так же наличие
каких либо фото, материалов и ссылок на конкурентов в вашей сфере )
Давайте сделаем вместе ваш дизайн уникальным и актуальным !
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