Начинающий вэб-дизайнер и фрилансер. Владею навыками программ Photoshop ,Illustrator, Figma; быстро печатаю текст , хорошо знаю офисные программы )

Я начинающий веб-дизайнер, занимаюсь творчеством, рисую, изучаю дизайн интерфейсов, работаю в Photoshop, Illustrator, Figma и других программах

для редактирования и оформления . Всегда открыта для новых предложений и

проектов! Я очень увлечена вэб-дизайном и каждый день стараюсь

совершенствовать свои навыки в этой области!

Мои навыки:

- редактирование фотографий, ретушь

- разработка фирменного стиля

- создание эскизов и логотипов, проэктирование элементов сайта

- создание дизайна веб-сайтов, лэндингов и мобильных приложений

- скетчинг и работа в программах Illustrator, Photoshop, Figma

Я смогу сделать за небольшую плату качественную работу для вас, классный

и стильный дизайн сайта, любого графического элемента или логотипа !

Для меня сейчас очень важны ваши позитивные эмоции и отзывы) Я буду

консультироваться с вами на каждом этапе , от вас мне требуется только

описание того, чего вы хотите от проэкта . Приветствуется так же наличие

каких либо фото, материалов и ссылок на конкурентов в вашей сфере )

Давайте сделаем вместе ваш дизайн уникальным и актуальным !