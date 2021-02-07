Сделать этикетку на носки и отрисовать логотип по образцу

Дизайн продукцииЗавершен16 заявок342 просмотра
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Нужно сделать этикетку на носки и отрисовать логотип по образцу.

1. Бирка на сами носки, размер 200 мм * 55 мм

2. Этикетка на упаковку, размер 100 мм * 80 мм (информация берется с бирки)

Фирменный стиль как на логотипе.

3 года назад
Demasonik
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранные исполнители
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$15
1 день
очень быстро все было готово, принял без правок, рекомендую
Приятно было работать, понятное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.
sozutovaanna
Анна 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$3
2 дня
быстро и недорого, рекомендую
Приятно работать , понятный т3 , оплата в сроки )
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