Нужен дизайн для картины

Разработать дизайн для кинематической картины в виде контурной графики. Внешний вид и работа изделия представлены по ссылке https://yadi.sk/i/NxAeyppenPeiIA. Чертежи в формате пдф 1 к 1 будут предоставлены исполнителю. Что конкретно нужно?

Разработать рисунок для крышки, боковых панелей, трехсекционного круга, который в дальнейшем будет нанесен на изделие лазером (примеры в приложении). Если будет какая-то интересная идея, то можно также задействовать основание, шестерни, любые другие элементы. Стоит избегать элементов дизайна с областями закраски, исключительно контур. Также если будет какая-то интересная идея, то возможно изменить овальный вырез в крышке на любой другой, чтобы увеличить площадь для графики. Также стоит обратить внимание на эти элементы https://prnt.sc/xyfut2. Эти планки ходят вверх-вниз. На них возможно сверху приклеить какой-нибудь дополнительный элемент (можем вырезать все что угодно), который бы также ходил вверх-вниз над крышкой и был бы элементом общего дизайна.