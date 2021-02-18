Нужен дизайн для картины

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка369 просмотров
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Разработать дизайн для кинематической картины в виде контурной графики. Внешний вид и работа изделия представлены по ссылке https://yadi.sk/i/NxAeyppenPeiIA. Чертежи в формате пдф 1 к 1 будут предоставлены исполнителю. Что конкретно нужно?

Разработать рисунок для крышки, боковых панелей, трехсекционного круга, который в дальнейшем будет нанесен на изделие лазером (примеры в приложении). Если будет какая-то интересная идея, то можно также задействовать основание, шестерни,  любые другие элементы. Стоит избегать элементов дизайна с областями закраски, исключительно контур. Также если будет какая-то интересная идея, то возможно изменить овальный вырез в крышке на любой другой, чтобы увеличить площадь для графики. Также стоит обратить внимание на эти элементы https://prnt.sc/xyfut2. Эти планки ходят вверх-вниз. На них возможно сверху приклеить какой-нибудь дополнительный элемент (можем вырезать все что угодно), который бы также ходил вверх-вниз над крышкой и был бы элементом общего дизайна.

3 года назад
infiniti661
Артем 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mury
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$15
15 дней
Большое спасибо, все оперативно и профессионально, рекомендую!
Артем предложил интересный проект, ответил на все вопросы, всегда был на связи, по оплате проблем не было :) Готова на дальнейшее сотрудничество!
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