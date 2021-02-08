Дизайн этикеток

Дизайн продукцииЗавершен24 заявки604 просмотра
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Требуется разработать дизайн этикеток для серии продукции: Ювелирная косметика - чистящие средства для ювелирных изделий. В линейке четыре средства. Подробнее в ТЗ.  У нас очень интересная и классная продукция! Нужен современный и яркий дизайн. 

3 года назад
Rozova_ann
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
tetsi
30 летФранция
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$50
38 дней
Спасибо большое за отличную работу! Получила гораздо больше, чем ожидала: лёгкий, элегантный и современный дизайн.
Рекомендую к сотрудничеству Анну! С Анной было интересно в работе и легко в общении. Благодарю за столь красивый проект. Была рада с Вами поработать.
ChristiAnnett
Кристина 
25 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$10
2 дня
Спасибо за работу! Все было сделано очень быстро и качественно!
Очень хороший заказчик. Четко и быстро отвечает на возникающие вопросы, оплата в сроки. Было приятно и интересно поработать.