Разработка макета удостоверения для организации. Должно быть, лого и название организации( можно взять с сайта) Место под фото Фамилия Имя Отчество Должность Выдано дата и роспись На второй стороне Действительно до дата На обеих сторонах лого на заднем фоне. Цветовая политика темно оранжевый и чёрный Во общем ...
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Требуется разработать дизайн этикеток для серии продукции: Ювелирная косметика - чистящие средства для ювелирных изделий. В линейке четыре средства. Подробнее в ТЗ. У нас очень интересная и классная продукция! Нужен современный и яркий дизайн.
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