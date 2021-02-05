Этикетка для мёда

По сути, нужен красиво оформленный документ (сертификат) для интернет-магазина с возможностью его редактирования (ФИО и т.д.) который будет отправляться в формате PDF покупателю как сувенирный электронный документ на память.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн одной круглой этикетки в Corel и потом масштабировать её на 8 вариантов, меняя фон и название продукта. Название и Фон на 8 этикеток пришлю.
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