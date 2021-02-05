Этикетка для мёда

Дизайн продукцииЗавершен21 заявка403 просмотра
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Необходимо создать дизайн одной круглой этикетки в Corel и потом масштабировать её на 8 вариантов, меняя фон и название продукта. Название и Фон на 8 этикеток пришлю.

3 года назад
guest_16122604752756
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ChristiAnnett
Кристина 
25 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$9
1 день
Нужен был дизайн этикеток для мёда. Весь заказ сделан в течении 2-х часов, внесены все правки и сдан Заказчику. Качество работы отличное Цена вполне умеренная. Кристина общительная и доброжелательная. Рекомендую.
Хороший заказчик. Все четко и быстро.