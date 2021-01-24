Дизайн наклейки формата а7

Необходимо дизайн пакета для интернет магазина. Планируется, белый(возможно зелёный) фон пакет с текстом лого иконками название магазина, адрес, сайт, соц сети, телефон Возможно ваши рекомендации
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