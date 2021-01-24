Дизайн наклейки формата а7

Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разроботать дизайн наклейки по ремонту техники для вклейки в журнал.простая без заморочек. От вас цена и срок.

3 года назад
guest_151817658597
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн пакета для интернет магазина

    Необходимо дизайн пакета для интернет магазина. Планируется, белый(возможно зелёный) фон пакет с текстом лого иконками название магазина, адрес, сайт, соц сети, телефон Возможно ваши рекомендации

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн фото упаковки семян цветов и овощей на английском

    Нужно сделать дизайн/фото упаковки семян цветов/овощей Размер упаковки 15 высота 10см ширина Количество дизайнов 500+шт Обязательные требования: качественное фото цветка/овоща Название на английском языке Инструкция по выращиванию (коротко 1 абзац с иллюстрацией)

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Графический дизайнер презентаций

    Имеются все необходимые материалы: логотип, шрифты, корпоративные цвета, фото-контент, текстовый контент, референсы. Что мы ждём от дизайнера? - профессиональный и ответственный подход к работе - разработать 3 варианта первого разворота - предоставление слайдов в pdf, jpeg ...

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн фронтальной части упаковки для носков

    Здравствуйте. Нужен уникальный дизайн для фронтальной части вот такой упаковки носков: [url=https://take.ms/Jejtv]https://take.ms/Jejtv[/url] [url=https://take.ms/M7HfB]https://take.ms/M7HfB[/url] (мы пока что определяемся с формой коробки, но с размерами уже определились - длина 28 см, ширина 10 см.). Логотип (концепция) [url=https://take.ms/Bz2A0]https://take.ms/Bz2A0[/url] Логотип может дорабатываться, ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • CorelDraw макеты упаковки конфет

    CorelDraw макеты упаковки конфетРазработать (Конкретно доделать работу) макеты дизайна для конфет (6 видов): подойдут любые картинки-ассоциации с Новый Годом КРОМЕ мандарин, курантов, Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. НАПРИМЕР: звезды, фейерверк, декабрь, январь, 31 декабря, 1 января, ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать дизайн эскиза инставизитки

    $4

    Отрисовать 3 варианта. Квадрат 30х30 см Прямоугольная 30х37 см Прямоугольная 19х23,43 см Нужно сделать чтобы было похоже на товар на этом фото instagram.com/p/CKRi4nHFRSe/ Надпись снизу "НАШ ИНСТАГРАМ" Сделать в 2 цветах черный и градиент цветов как логотип инстаграм У меня уже есть исходник, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание дизайна настольной подставки для визиток и флаеров

    Необходимо создать дизайн комбинированной настольной подставки для визиток и флаеров в форме камеры видеонаблюдения. Также необходимо поместить в макет логотип компании.

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн визитки для точки по продаже шаурмы

    Имеем 2 точки продажи(Разные адреса и контакты), логотип, контакты, описание. Хотим суперские визитные карточки! Желательно несколько вариантов. Уважаемые фрилансеры! Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене ;-)

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад