Дизайн фронтальной части упаковки для носков

CorelDraw макеты упаковки конфетРазработать (Конкретно доделать работу) макеты дизайна для конфет (6 видов): подойдут любые картинки-ассоциации с Новый Годом КРОМЕ мандарин, курантов, Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. НАПРИМЕР: звезды, фейерверк, декабрь, январь, 31 декабря, 1 января, ...
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Здравствуйте.
Нужен уникальный дизайн для фронтальной части вот такой упаковки носков:
(мы пока что определяемся с формой коробки, но с размерами уже определились - длина 28 см, ширина 10 см.).
Логотип (концепция) https://take.ms/Bz2A0
Логотип может дорабатываться, масштабироваться под дизайн упаковки.
ТЗ очень простое )
Ми ми мишная розовая упаковка с настроением "*Ты милашка".
Самый подходящий пример https://take.ms/Jejtv, но немного не хватает милоты.
Вот еще https://www.wildberries.ru/catalog/6879346/detail.aspx?targetUrl=BP
Подойдет, как полностью уникальынй дизайн, так и возможность выкупить права на подходящую картинку с доработками под нас.
Бюджет, до 50 тыс.р.
В отклике, пожалуйста, укажите, что именно вы сможете сделать (словами, или пример) и стоимость этой работы.
Спасибо!
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