Дизайн фронтальной части упаковки для носков

Здравствуйте.

Нужен уникальный дизайн для фронтальной части вот такой упаковки носков:

https://take.ms/Jejtv

https://take.ms/M7HfB

(мы пока что определяемся с формой коробки, но с размерами уже определились - длина 28 см, ширина 10 см.).

Логотип (концепция) https://take.ms/Bz2A0

Логотип может дорабатываться, масштабироваться под дизайн упаковки.

ТЗ очень простое )

Ми ми мишная розовая упаковка с настроением "*Ты милашка".

Самый подходящий пример https://take.ms/Jejtv, но немного не хватает милоты.

Вот еще https://www.wildberries.ru/catalog/6879346/detail.aspx?targetUrl=BP

Подойдет, как полностью уникальынй дизайн, так и возможность выкупить права на подходящую картинку с доработками под нас.

Бюджет, до 50 тыс.р.

В отклике, пожалуйста, укажите, что именно вы сможете сделать (словами, или пример) и стоимость этой работы.

Спасибо!