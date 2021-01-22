Создание дизайна настольной подставки для визиток и флаеров

Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок427 просмотров
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Необходимо создать дизайн комбинированной настольной подставки для визиток и флаеров в форме камеры видеонаблюдения. Также необходимо поместить в макет логотип компании.

3 года назад
guest_16113178129011
3 года в сервисе
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3 года назад