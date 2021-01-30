Дизайн этикетки

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок399 просмотров
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Всем привет

Нужно разработать новый дизайн этикетки для пачек кофе в едином стиле. Прикрепляю пару примеров того, что есть сейчас.

Всего 8 сортов кофе

Текст предоставлю.

3 года назад
coffeeset
Андрей 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
OrlovNV
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
2 дня
Спасибо большое, выручили! Очень красивые этикетки получились! Обязательно порекомендую!
Рад был поработать с вами! Надеюсь мои работы принесут вам пользу